Italský ministr obrany Guido Crosetto ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně řekl, že Itálie vyšle na pomoc flotile další fregatu vojenského námořnictva. „Nejsme ale schopni zajistit bezpečnost flotily v momentě, kdy vypluje z mezinárodních vod a dostane se do vod jiného státu,“ poznamenal.
Vedení flotily vyzval, aby přijala italský návrh, že její humanitární náklad pro Gazu na palestinské území předá latinský patriarchát, odnož katolické církve v Izraeli a Palestině. Jedna z italských lodí podle tisku už doplula i do oblasti, kde se flotila nyní nachází.
Itálie poslala válečnou loď. Na flotilu Thunbergové mířící do Gazy útočily drony
Návrh na předání nákladu však flotila podle čtvrtečního prohlášení italské delegace odmítla, píší agentury Reuters a ANSA. Cílem plavby totiž není jen předání pomoci, ale také „prolomení nelegální blokády“ Pásma Gazy ze strany Izraele, stojí v prohlášení.
Vyslání vojenské lodě na poskytnutí pomoci flotile oznámil ve středu večer španělský premiér Pedro Sánchez. „Vysíláme loď, abychom zaručili, že v případě potřeby můžeme zachránit (španělské účastníky plavby) a vrátit je do Španělska,“ řekl Sánchez.
Podle něj loď vypluje ve čtvrtek z přístavu Cartagena na jihu Španělska, který se nachází několik dní plavby od Kréty. Agentura Europa Press uvedla, že se jedná o hlídkovou loď Furor, jež se nyní na plavbu do východního Středomoří chystá.
Tvář flotily Greta kryje teroristy. Kdo skutečně stojí za plavbami do Gazy
Akce propalestinských aktivistů, jež má oficiální název Global Sumud Flotilla, sdružuje několik desítek lodí, jejichž cílem je doplout do Pásma Gazy a předat tam pomoc. Chtějí tak narušit námořní embargo, které vymáhá v oblasti Izrael. Při útoku v noci z úterý na středu bylo podle aktivistů poškozeno nejméně deset lodí, nikdo však nebyl zraněn.
Dřívější obdobné pokusy skončily zásahem izraelských vojenských jednotek. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar potvrdil, že Izrael proti flotile, pokud bude chtít přistát v Gaze, zasáhne. „Musíme to udělat. Ačkoliv ne za použití násilí, ale musíme,“ řekl deníku Corriere della Sera.