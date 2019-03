K znásilnění nedošlo, oběť vypadá jako chlap, rozhodl italský soud

Ačkoli odvolací soud vynesl svůj rozsudek na konci roku 2017, jeho podrobnosti se dostaly na veřejnost až minulý pátek, kdy italský Nejvyšší odvolací soud nařídil obnovu celého trestního řízení.

Ke znásilnění mělo dojít v roce 2015, kdy dva muži udajně sexuálně zneužili dvaadvacetiletou Peruánku. Ačkoli je tehdy soud prvního stupně shledal vinnými, odvolací řízení se protáhlo až do dnešních dnů.

Two men have been cleared of rape in Italy because the alleged victim looked 'masculine' https://t.co/FmRyDbcyGH — WINGS Radio (@WINGSradio1) 12. března 2019

Soud v dokumentech uvedl, že to, že ke znásilnění došlo, zpochybňuje fakt, že žena není dostatečně přitažlivá a svým zevnějškem připomíná spíše muže. Celému případu dodává na pikantnosti také fakt, že v tribunálu, který podezřelé muže osvobodil, zasedaly výhradně ženy.

Pod přezdívkou Viking

Ty na základě fotografie rozhodly, že údajně znásilněná žena není dostatečně hezká. Jeden z obviněných si navíc její telefonní číslo uložil do svého mobilního telefonu pod jménem „Viking“. To mělo podle soudkyň dokazovat, že ji muži nepovažovali za objekt touhy.



„Když jsem si soudní dokumenty v roce 2017 přečetla, obrátila jsem se na Nejvyšší soud,“ uvedla právnička oběti Cinzia Molinarová. Jméno ani fotografie její klientky nebyly v souladu s italským zákonem zveřejněny.

„Bylo nechutné taková slova číst. Soudkyně vyjádřily různé důvody pro rozhodnutí o nevině mužů. Jedním z nich bylo také tvrzení obžalovaných, že jim žena připadá ošklivá. Podle soudkyň fotografie ženy dokazovala, že je to pravda,“ uvedla Molinarová pro list The Guardian.

Celý případ nyní přezkoumá soud v Perugii. Podle Molinarové došlo ke znásilnění před čtyřmi lety poté, co žena zamířila společně se skupinou spolužáků do baru. Tam jí obžalovaní muži nabídli nápoj, do kterého předtím přimíchali drogy. Soudní lékaři potvrdili, že ženina zranění odpovídají znásilnění a v její krvi objevili vysokou hladinu benzodiazepinů.

Žena se po útoku musela přestěhovat zpátky do Peru, protože ji podle Molinarové v Anconě lidé šikanovali kvůli tomu, že se muže rozhodla udat. Protest před místním soudem zorganizovala skupina Rebel Network, která označila rozhodnutí za středověké.



„Nejhorší je, jakou zprávu tím soudkyně poslaly do světa. Vyplývá z toho, že znásilnění je nepravděpodobné u někoho, kdo není dost hezký,“ uvedla mluvčí organizace Luisa Rizzitelliová. „Je to ostuda. Fakt, že sem dorazily stovky lidí však dokazuje, že Italům to není lhostejné,“ dodává.