Matka nemusí ve svém domě trpět své čtyřicetileté syny, rozhodl soud v Itálii

Dospělé děti nemohou neomezeně spoléhat na pomoc svých rodičů a na to, že mohou zůstat v jejich domě. Uvedl to soud v Itálii, který se zabýval žalobou na vystěhování, kterou podala pětasedmdesátiletá matka na své dva syny, kterým je 40 a 42 let. Soud rozhodl, že požadavek ženy, aby se synové vystěhovali z jejího domu, je oprávněný.