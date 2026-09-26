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Itálie zavádí limit počtu žáků, kteří neumí italsky. Ve školách zakáže i zahalování

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  10:05
Školačky v italské Parmě. Ilustrační foto.

Školačky v italské Parmě. Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Italský ministr školství Giuseppe Valditara (24. září 2026)
Italská premiérka Giorgia Meloniová (4. září 2026)
Škola Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl učitelku....
Vchod do školy Giovanniho Vergy v římské čtvrti Centocelle, kde žák napadl...
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Italská vláda ve čtvrtek schválila dekret, jímž ve třídách omezuje počet žáků, kteří nemají dostatečnou znalost italštiny. Takových bude moci být v každé třídě nejvýše 30 procent. Dekret také ve školách zakazuje nošení šátků zakrývajících obličej. Podle italské vlády je cílem nových pravidel posílit integraci.

Opatření se vztahuje i na žáky jiných zemí Evropské unie, kteří neumějí dobře italsky. Posuzováni budou podle jazykových schopností, ne podle státní příslušnosti.

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„Limit 30 procent pro počet žáků ve třídě, kteří nemají dostatečnou znalost italštiny, více nástrojů pro výuku našeho jazyka a zákaz burek a nikábů ve školách,“ shrnula obsah dekretu italská premiérka Giorgia Meloniová. Opatření podle ní vychází ze zdravého rozumu a má podpořit skutečnou integraci. „Bráníme tak vzniku ‚tříd-ghett‘ a zajišťujeme rovné příležitosti pro všechny žáky,“ dodala.

Vládní dekret vstupuje v platnost okamžitě, ale do šedesáti dnů ho musí schválit parlament. V něm má koalice premiérky Meloniové většinu.

Latina, Bible a výchova vlastenců. Meloniová velí k reformě školství

Nová pravidla kritizuje opozice i někteří pedagogové, podle nichž tak budou muset někteří žáci cestovat do škol daleko od domova. Opozice také viní vládu, že dělá z imigrace politické téma zhruba půl roku před parlamentními volbami.

„Máme 34 tisíc tříd, kde podíl zahraničních žáků přesahuje 30 procent,“ řekl po jednání vlády ministr školství Giuseppe Valditara. „Znalost italštiny znamená integraci,“ dodal s tím, že pro začleňování je důležitá znalost jazyka i u rodičů.

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Školy podle ministra budou muset hlásit úřadům vážné potíže s integrací dětí do školního prostředí a pokud ani rodiče nebudou umět italsky, úřady jim nabídnou zdarma jazykový kurz. Když ho rodiče neabsolvují, riskují pokutu 200 až 1 000 eur (až 25 tisíc korun). Výjimku budou mít lidé s potvrzením, že jim zdravotní problémy či věk brání v učení jazyka.

Nový dekret také stanoví, že pokud neexistují specifické zdravotní důvody, nesmí mít děti ani rodiče při školních aktivitách či při komunikaci se školou zakrytý obličej. Za porušení pravidla hrozí správní pokuta 200 až 1 000 eur.

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