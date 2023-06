Mám málo vlasů, protože můj mozek je vytlačuje. Berlusconi rád provokoval

květen 2001: „Mám málo vlasů, protože můj mozek je tak velký, že je vytlačuje,“ prohlásil Berlusconi. Další výrok na sebe nenechal dlouho čekat. „Je mi líto, že jsem řekl, že komunisté jedí děti. Ale jestli chcete, můžu uspořádat konferenci, na níž dokážu, že komunisté děti opravdu jedli a dělali mnohem horší věci,“ šokoval před italskými parlamentními volbami.

Při jedné diskusi se Berlusconi obrátil k hostiteli, svému starému příteli, a požádal ho, aby si přičichl k jeho kolínské: „Co myslíš, že je to za vůni?“ a sám odpověděl: „To je aroma posvátnosti.“

září 2001: „Měli bychom si být vědomi nadřazenosti naší civilizace, která je založena na systému hodnot, jenž umožnil lidem v něm žijícím prosperitu a který zaručuje respekt k lidským právům a k náboženství,“ prohlásil Berlusconi dva týdny po teroristických útocích na New York a Washington. „Tento respekt rozhodně neexistuje v islámských zemích,“ řekl italským novinářům v Berlíně.

prosinec 2001: „Parma je synonymem dobré kuchyně. Finové ani neví, co je to prosciutto,“ prohlásil v rámci soupeření s Finskem o sídlo Evropské organizace pro bezpečnost potravin (EFSA).

říjen 2002: „Rasmussen je nejen skvělý kolega, ale je také nejpohlednějším premiérem v Evropě,“ hodnotil Berlusconi tehdejšího předsedu dánské vlády Anderse Fogha Rasmussena na tiskové konferenci. „Je tak hezký, že uvažuji o tom, že ho představím své manželce,“ dodal s pousmáním.

prosinec 2002: „Ti největší nadšenci jinou práci určitě najdou, možná neoficiální,“ povzbudil Berlusconi propuštěné pracovníky z Fiatu, aby si hledali práci na černém trhu.

květen 2003: „Mám loď, ale za poslední dva roky jsem na ní byl pouze jeden den, abych odvezl domů rodinu. Ve svém domě na Bermudách jsem nebyl dva nebo tři roky. A totéž platí o mém domě v Portofinu. Můj život se změnil. Jak kruté povolání,“ postěžoval si Berlusconi v interview pro The New York Times.

„Věřím, že kdybych opustil politiku hned teď, Itálie by padla do rukou komunistů... A toto jsou opravdoví komunisté... Jsou to stejní lidé, kteří po léta podporovali Pol Pota a všechny komunistické diktátory a režimy po celém světě,“ rozhořčil se Berlusconi v tomtéž interview.

„Mussolini nikoho nezabil“

červen 2003: „Občané jsou si před zákonem rovni, ale snad tento je poněkud rovnější než ostatní, což je dáno tím, že 50 procent Italů mu svěřilo zodpovědnost vládnout zemi,“ tvrdil o sobě během soudního procesu v Miláně, kde čelil obžalobě kvůli uplácení soudců. Při jiné příležitosti vysvětlil podezření ze střetu zájmů slovy: „Pokud se starám, dbaje o zájmy všech, také o svůj vlastní zájem, nemůžete hovořit o střetu zájmů.“

červen 2003: „Promeškali dobrou příležitost mlčet,“ řekl Berlusconi – v parafrázi na únorový výrok francouzského prezidenta Jacquesa Chiraka ke kandidátským zemím EU – na adresu Francie, která jej kritizovala za to, že se během červnové návštěvy Izraele nesetkal se zástupci Palestiny.

červenec 2003: „V Itálii jeden režisér natáčí film o nacistických koncentračních táborech. Navrhnu mu vás jako kápa,“ řekl Berlusconi na adresu německého sociálnědemokratického poslance Martina Schulze v závěru tříhodinové debaty v Evropském parlamentu. Schulz předtím vyslovil obavu, aby Berlusconiho vládnutí nekopírovalo neblahou italskou předválečnou historii.

červenec 2003: „Mám domy po celém světě, nádherné lodě... krásná letadla, krásnou manželku a krásnou rodinu... Činím tímto oběť,“ prohlásil Berlusconi rovněž v Evropském parlamentu.

září 2004: „Jaký je rozdíl mezi Saddámem Husajnem a Benitem Mussolinim? Mussolini nikoho nezabil. Fašistický režim v Itálii byl mnohem mírnější než diktatura svrženého iráckého vůdce. Na rozdíl od něho Mussolini své odpůrce pouze posílal do exilu, de facto na zahraniční dovolenou,“ uvedl v rozhovoru pro časopis Britain’s Spectator.

červen 2005: V diplomatický incident přerostl výrok Berlusconiho na adresu finské prezidentky Tarji Halonenové, když zavzpomínal, jak se Finku snažil před dvěma lety přesvědčit, aby úřad EU pro bezpečnost potravin (EFSA) sídlil právě v jeho rodné Itálii. Aby na Halonenovou zapůsobil, nasadil prý tehdy „veškeré své umění playboye a dokonce se finské prezidentce dvořil“.

„Obama je mladý, hezký a opálený“

únor 2006: „Jsem Ježíš Kristus politiky,“ citovala italská média Berlusconiho, jak promlouvá ke svým stoupencům. „Trpělivá oběť, která vše snáší, která se obětuje všem.“

únor 2006: „Jen Napoleon dokázal víc,“ citovala Berlusconiho agentura ANSA. „Já jsem zato vyšší,“ dodal ve vystoupení v italské televizi, když v rámci předvolební agitace hovořil v superlativech o své dosluhující vládě.

září 2009: „Upřímně si myslím, že jsem nejlepším premiérem, jakého Itálie měla za 150 let svých dějin (od sjednocení země v roce 1861),“ prohlásil na Sardinii během společné tiskové konference se španělským premiérem Josém Zapaterem.

září 2009: „Nikdy v životě, ani jedinkrát, jsem za sex neplatil,“ řekl Berlusconi na téže konferenci. „A řeknu vám proč: když někdo rád dobývá, největší radost je pro něj dobývání. Kdybych platil, jakou radost bych z toho měl?“

září 2009: „Mám vás pozdravovat od muže, který se jmenuje, který se jmenuje... počkejte, je to někdo opálený: Barack Obama!...Nebudete tomu věřit, ale opalovat se na pláž šli ve dvou, protože i jeho žena je opálená,“ řekl Berslusconi na slavnosti své strany v Miláně při zmínce o své účasti na nedávném summitu G20 v americkém Pittsburghu. Během jedné návštěvy Moskvy v listopadu 2008 zase o Obamovi řekl, že je „mladý, hezký a opálený“.

listopad 2010: „Pracuji nepřetržitě. Příležitostně se stane, že se ohlédnu za nějakou hezkou ženou. Lepší je mít rád pěkné ženy, než být teplý,“ uvedl na přehlídce motocyklového průmyslu v Miláně.

říjen 2010: Na videonahrávce, kterou zveřejnil italský deník Repubblica v říjnu 2010, premiér žertoval na účet Židů. Vtip o židovské rodině, která si nechala platit od skrývajícího se nájemníka i po konci 2. světové války, vykládal v nočních hodinách před svou římskou rezidencí skupině mladých příznivců. Mimo jiné také podotkl, že „každý den sebere nějaký příběh a nějakou dívku.“

říjen 2022: „Na mé narozeniny mi poslal 20 lahví vodky a velmi milý dopis, na což jsem odpověděl lahvemi lambrusca a podobně milým dopisem,“ prohlásil Berlusconi o ruském prezidentovi Vladimiru Putinovi půl roku po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.

prosinec 2022: Berlusconi coby majitel prvoligového klubu AC Monza slíbil svým hráčům, pokud uspějí v blížících se duelech proti elitním týmům, „autobus plný prostitutek.“