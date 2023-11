Párty skončila. Berlusconiho rodina se snaží vystěhovat politikovy milenky

Rodina zesnulého italského expremiéra Silvia Berlusconiho řekla dost. Z pozůstalosti už nehodlá dál platit život politikovým milenkám a ženám zapleteným do jeho skandálů. Nyní se je proto snaží vystěhovat z domů a bytů, které jim Berlusconi věnoval. Některé ženy se však brání s tím, že to byla jeho vůle. „Il Cavaliere“ zemřel v červnu ve věku šestaosmdesáti let.