Čtyřiašedesátiletý Ranucci je podle agentury APA jedním z nejznámějších italských investigativních novinářů. Od roku 2017 moderuje v televizi RAI3 prestižní investigativní televizní pořad Report.
Dříve pracoval jako válečný a zahraniční zpravodaj – informoval mimo jiné o válkách na Balkáně, konfliktech na Blízkém východě a různých přírodních katastrofách. Od roku 2014, kdy mu mafie začala vyhrožovat smrtí, je pod policejní ochranou.
Premiérka Itálie Giorgia Meloniová vyjádřila Ranuccimu plnou podporu a pokus o zastrašení novináře odsoudila. Dále ve svém vyjádření napsala, že svoboda a nezávislost médií jsou nepostradatelnými hodnotami demokracie, které bude i nadále bránit.
V podobném duchu se k incidentu vyslovil i ministr obrany Guido Crosetto na profilu italského ministerstva obrany na sociální síti X.