Na severu Itálie zabila lavina pět německých horolezců, dva jsou zranění

Autor: ,
  21:29
Při lavinovém neštěstí v oblasti Jižního Tyrolska (Tridentsko-Horní Adiže) na severu Itálie v sobotu zahynulo pět německých horolezců. Agentuře DPA to večer sdělil mluvčí horské služby ve vesnici Sulden (italsky Solda), nad níž se neštěstí stalo. Další dva alpinisté při odpolední lavině utrpěli zranění.

Mluvčí záchranné služby uvedl, že s jistotou nepřežili ani dva původně pohřešovaní. Už předtím média psala o třech obětech, kterými jsou dva muži a jedna žena. Dva alpinisté utrpěli zranění, informace o jejich závažnosti zatím nejsou k dispozici.

Skupinu alpinistů podle italské horské záchranné služby strhla lavina při výstupu v Ortlerských Alpách. Neštěstí se stalo pod vrcholem hory Vertainspitze (Cima Vertana) v nadmořské výšce kolem 3 200 metrů. Alpinisté zasažení lavinou se pokoušeli zdolat severní stěnu vrcholu.

Do záchranné operace se zapojili dobrovolníci, horská služba a také dva vrtulníky pohotovostní zdravotnické služby.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Tisíce artefaktů slavných faraonů. V Egyptě otevřeli největší muzeum světa

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí v sobotu při slavnostním ceremoniálu oficiálně otevřel největší muzeum na světě, které je nedaleko pyramid v Gíze. V monumentální budově, jejíž stavba trvala přes...

1. listopadu 2025  17:10,  aktualizováno  21:35

Na severu Itálie zabila lavina pět německých horolezců, dva jsou zranění

Při lavinovém neštěstí v oblasti Jižního Tyrolska (Tridentsko-Horní Adiže) na severu Itálie v sobotu zahynulo pět německých horolezců. Agentuře DPA to večer sdělil mluvčí horské služby ve vesnici...

1. listopadu 2025  21:29

Znovu si cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

Aktualizujeme

V pražském Národním divadle se koná slavnostní udílení cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v...

1. listopadu 2025  21:19

Ceny Thálie 2025

Cenu Thálie za nejlepší ženský výkon v činohře získala Tereza Dočkalová. Uspěla s rolí Oljy v inscenaci Máma Divadla pod Palmovkou v Praze. Cena Thálie za nejlepší mužský výkon v činohře míří do...

1. listopadu 2025  20:59

Nejhorší jsou daně. Proti Japonsku fungují české úřady skvěle, říká digitální nomád

Premium

Skoro tři roky testuje Jaroslav Novák život pracovního nomáda. Pracuje v IT oboru z Japonska, ale hlavním důvodem stěhování bylo manželství s Japonkou. S Jaroslavem si v rozhovoru tykáme, protože se...

1. listopadu 2025

Hackeři ukradli údaje klientů polské cestovky. Ta vlastní i český Čedok

Po hackerském útoku na společnost Nowa Itaka unikly přihlašovací údaje klientů největší polské cestovní kanceláře Itaka. S odvoláním na ministra digitalizace a místopředsedu polské vlády Krzysztofa...

1. listopadu 2025  19:21

Tudy prchají Ukrajinci před odvodem. U vsi v Karpatech číhá smrt, cestu podceňují

Horská vesnice Zelene, ukrytá hluboko v Karpatech na západní Ukrajině, se stala přestupní stanici pro muže, kteří se snaží uprchnout do Rumunska a vyhnout se vojenské službě. Místo, kam dřív mířili...

1. listopadu 2025  19:03

Ostrava po půl století renovuje ručičky hodin na radniční věži. Opět budou svítit

Po zhruba půl století se odborníci z ostravské firmy pustili do renovace ručiček z hodin na věži ostravské Nové radnice. V poslední době totiž na nejvyšší tuzemské radniční věži nefungovalo osvětlení...

1. listopadu 2025  17:17

Havlova Žebrácká opera slaví padesátiny. Vedla ke vzniku Charty 77, překvapila i StB

Před padesáti lety měla premiéru nejhranější hra Václava Havla Žebrácká opera. Bylo by to banální výročí, kdyby ochotnické představení v pražských Počernicích neodstartovalo dění, které vedlo až ke...

1. listopadu 2025  16:46

Situace v Pokrovsku se vyhrocuje. Výsadek vrtulníkem jsme zničili, tvrdí Rusové

Sledujeme online

Ukrajinští vojáci se u obléhaného města Pokrovsk na východní Ukrajině začínají vzdávat, prohlásilo v sobotu ruské ministerstvo obrany. Ukrajinská armáda vzápětí uvedla, že situace v Pokrovsku zůstává...

1. listopadu 2025  12:06,  aktualizováno  16:07

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

OBRAZEM: Rakušanka je zpět. Nejstrmější železnice v Česku svezla první cestující

Návrat ozubnicových lokomotiv na nejstrmější trať v Česku oslavila Železniční společnost Tanvald tematickými halloweenskými jízdami. Kvůli havarijnímu stavu na Kořenovskou zubačku nesměly historické...

1. listopadu 2025  16:07

Německý prezident se musí vystěhovat, zamíří k nádraží. Odvezou i misky na salát

Stěhování čeká německého prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera. Jeho současné sídlo, berlínský zámek Bellevue, se bude od příštího roku rekonstruovat. Prezidentská kancelář teď proto hledá firmu,...

1. listopadu 2025  15:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.