Seniorku šokoval chybný účet za vodu. Zkolabovala a na Štědrý den zemřela

Seniorka zemřela v italské Ligurii poté, co se jí udělalo špatně kvůli chybnému účtu za vodné a stočné. Vodovodní společnost ženě za měsíce srpen až říjen vystavila účet na 15 000 eur (370 000 korun). Krátce poté, co si vyúčtování nechala přečíst, žena zkolabovala a museli ji odvést do nemocnice, tvrdí podle agentury ANSA její příbuzní.