Slavný neapolský výrobce pizzy Gino Sorbillo označil návrh zákazu za šílenství. V reakci na něj oznámil, že připraví speciální pizzu nazvanou Pizza pro Rusko.
Jampolská začátkem listopadu uvedla, že pizza není vhodným jídlem pro školní stravování, protože není zdravá pro děti. Státní školky a školy by podle ní měly respektovat politiku země ve všech oblastech, včetně snahy o návrat k vlastním tradicím. Dětem by podle ní měly nabídnout bohatství ruské kuchyně.
Italský ministr zemědělství Lollobrigida naopak uvedl, že pizza je zdravé jídlo, které dětem nijak zvlášť neškodí. Připomněl také, že podle jeho odhadu se 99 procent pizzy prodávané v Rusku vyrábí přímo v této zemi. „Rusové v současnosti dělají spoustu špatných věcí,“ dodal.
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Do debaty se zapojila také Italská společnost environmentální medicíny (SIMA). Podle jejího předsedy Alessandra Mianiho může být pizza součástí zdravého školního oběda, pokud je připravena z kvalitních surovin, obsahuje málo soli a podává se v přiměřených porcích.
Jako vhodnou variantu uvedl pizzu Margherita s rajčaty, mozzarellou, extra panenským olivovým olejem a malým množstvím soli, doplněnou sezonní zeleninou, ovocem a vodou.
Společnost upozornila, že italská Rada pro zemědělský výzkum a ekonomiku (CREA) pizzu zahrnuje mezi možnosti stravování dětí a dospívajících. Její porce se přitom mají přizpůsobovat věku strávníků. Ve školních jídelnách by se podle SIMA mohla podávat střídavě jako alternativa k těstovinám, rýži, chlebu nebo bramborám.
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Za pizzu se postavil také Antonio Pace, předseda Asociace pravé neapolské pizzy (AVPN). Podle něj pizza zlepšuje náladu a při dodržení tradičních neapolských postupů může být také zdravá. Vyzval zároveň k ukončení „válek“ o jídlo, které je podle něj symbolem míru a bratrství.