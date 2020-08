Italskému Robinsonovi chtějí ukrást ostrov. To by mě museli odtáhnout, říká

Bývalý učitel jménem Mauro Morandi se před lety rozhodl na ostrově žít dobrovolně a stal se zde něčím jako samozvaným správcem. Především chrání zdejší korálové útesy před neukázněnými turisty, kteří jsou kromě něj jedinými příležitostnými návštěvníky tohoto panenského místa, píše portál CNN Travel.

Morandi zde žije v kamenné chatrči jen se základním vybavením, živí se rybolovem a podle jeho vlastních slov mu v životě zde nic neschází. O to větší bylo jeho překvapení, když zjistil, že úřady se na ostrově Budelli chytají vybudovat přírodní výzkumnou stanici a jeho chtějí vyhnat.

„Udělám cokoli, abych tu mohl zůstat,“ říká stařec a dodává, že ho odtud budou muset odtáhnou násilím. „Tohle je můj život, nehraju tady bowling ani kuželky, já tu pracuju,“ dodává Morandi. Nyní se bojí, že mu ještě před koncem léta úřady doručí zprávu o nutnosti vystěhování.

„Jediné, co mě zajímá, je to, jestli se sem budu moci po výstavbě plánovaného zařízení zase vrátit,“ říká smutně Ital. „Chtěl bych pak zase dělat to, co dělám každý den,“ dodává. Má ale strach, že s mým odchodem nastane i konec ostrova Budelli.

Morandiho příběh, který je zatím bez konce, proběhl mnoha světovými médii a na jeho základě dokonce vznikla internetová petice. V ní se již téměř tři tisíce lidí postavilo na jeho stranu a úřady žádá, aby zde mohl v klidu dožít.

Ostrov Budelli během historie několikrát měnil majitele, od roku 2015 je vlastnictvím národního parku La Maddalena, který však Morandiho roli zde shledává poněkud nadbytečnou.



