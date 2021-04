Vyhnán úřady. Italský Robinson Crusoe po třiceti letech opouští svůj ráj

Jednaosmdesátiletý Morandi na ostrově mezi Korsikou a Sardinií žije už od roku 1989 jako neoficiální správce tohoto středomořského ráje. Doslova na něj narazil, když se mu cestou do Tichého oceánu rozbil katamarán.

A osud tomu zřejmě chtěl, protože právě v té době šel do důchodu dosavadní strážce pořádku. A tak to učitel z Modeny vzal po něm.

Prodal loď a na opuštěném ostrově se zabydlel natrvalo. Dodnes žije v přístřešku z druhé světové války, loví ryby a během turistické sezony chrání pláže s růžovým pískem a korály nazývané Růžový atol před vandaly.

Myslel si, že už na Budelli dožije. Jenže poté, co v roce 2016 dohled nad ostrovem převzaly italské úřady a začaly tam budovat národní park, Morandiho idyla začala pomalu směřovat ke svému konci. Loni v létě se pak dozvěděl, že se musí vystěhovat.

„Udělám cokoli, abych tu mohl zůstat,“ říkal tehdy stařec s tím, že ho odtamtud budou muset odtáhnout násilím. „Tohle je můj život, nehraju tady bowling ani kuželky, já tu pracuju,“ naříkal a obával se, že s jeho odchodem bude s ostrůvkem konec. Teď svůj boj vzdal.

Nepomohla ani petice, která na jeho obranu vznikla. „Po dvaatřiceti letech je mi moc smutno z toho, že odcházím. Řekli mi, že musí opravit můj dům, a tentokrát se zdá, že to myslí vážně,“ popisuje pro list The Guardian. Ten píše, že podle správců národního parku muž na přístřešku provedl nepovolené úpravy.



Zpět do Modeny však Morandi nemusí. Přestěhuje se do malého bytu na La Maddaleně, největším ostrově tamního souostroví. „Budu žít na okraji města, takže tam budu chodit jen nakupovat a jinak budu sám. Můj život se moc nezmění, pořád uvidím moře. Doufám, že někdo dokáže ochránit Budelli tak, jako jsem to dělal já,“ uzavírá italský Robinson.