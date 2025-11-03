V Římě se zřítila část historické věže, hasiči se snaží vyprostit zasypaného dělníka

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Hasiči se nejdříve pokusili uvězněného muže zachránit pomocí mobilního žebříku, který vztyčili do horního patra věže. Během pokusu se ale zřítila další část stavby, což zvířilo oblak prachu a donutilo hasiče k ústupu.
Mluvčí hasičů Luca Cari uvedl, že jeho kolegové se dělníka nadále snaží vyprostit. První částečné zřícení věže se odehrálo před polednem.
Záchranáři po druhém sesuvu vyslali k uvězněnému muži dron, aby zkontrolovali, v jakém je stavu. Na místo dorazili starosta Říma Roberto Gualtieri a italský ministr kultury Alessandro Giuli.
Prodavačka Queen Paglinawanová obsluhovala zákazníky v nedaleké zmrzlinárně, když uslyšela dva hlasité zvuky v rychlém sledu. „Slyšela jsem jak něco padá, a pak jsem viděla, jak se věž šikmo zřítila,“ popsala.
Německá studentka Viktoria Braeuová procházela kolem místa právě ve chvíli, kdy došlo k druhému částečnému zřícení během záchrany. „Byli jsme zrovna u Kolosea, když se věž zhroutila,“ vylíčila.
Věž Torre dei Conti nechal ve 13. století postavit papež Inocenc III. jako rezidenci pro svou rodinu. Věž byla poškozena při zemětřesení v roce 1349 a následně se zřítila v 17. století.