Gang lupičů chtěl vykrást banku v Římě, vykopaný tunel se však na ně zřítil

Italské záchranné služby byly zalarmovány poté, co přijaly telefonát od jednoho ze čtyř údajných členů gangu, kterým se ve čtvrtek ráno ještě podařilo z tunelu uprchnout než se zřítil. Ze zpod trosek tunelu byl následně detekován hlas. Když záchranáři kopali paralelní díru, abyste k uvězněnému muži dostali opakovaně křičel: „Pomoc, prosím, dostaňte mě ven,“ líčí italská média.

Muž, který dostal tekutou potravu a kyslíkovou láhev, aby mohl dýchat, byl nakonec vytažen živý za potlesku velkého davu, který se kolem místa incidentu shromáždil. Policejní mluvčí posléze oznámil, že strážníci zatkli dva muže z Neapolu za odpor vůči veřejnému činiteli a dva muže z Říma za poškození veřejného majetku.

Zachránění muž, jeden ze dvou Římanů, zůstává v nemocnici, upřesnil mluvčí, aniž by informoval o jeho zdravotním stavu. „Stále to vyšetřujeme, nevylučujeme, že jde o zloděje, je to jedna z teorií,“ doplnil mluvčí.

Pro místní média je motiv jasný a poznamenávají, že tunel byl nalezen poblíž banky krátce před prodlouženým víkendem, kdy obyvatelé tradičně mizí z města a velká část Říma se vyprázdní. Uvěznění muž byl navíc již dříve odsouzen za loupež, stejně jako další údajní členové gangu.

Tunel začínal v prázdném, nově pronajatém obchodě. „Všichni jsme si mysleli, že tamní lidé to místo renovují. Takže jsme neměli žádné podezření a neslyšeli jsme ani žádné zvuky,“ řekl Michele, jeden z obyvatel budovy.