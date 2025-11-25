V noci na 25. října si mladý italský pár vyjel autem do parku v římské čtvrti Tor Tre Teste, aby zde strávil pár romantických chvil, píše deník Corriere della Sera.
Plán jim však podle nich překazili tři maročtí muži. Rozbili okénka od auta a oba je svlečené vytáhli ven. Jeden z mužů pak dívku znásilnil. Další dva čtyřiadvacetiletého mladíka drželi a nutili ho, aby tomu přihlížel. Poté všichni z místa utekli.
Snoubenci pak ihned zavolali na tísňovou linku a podali trestní oznámení. Prvním dvěma mužům se policisté dostali na stopu několik hodin po útoku. Třetího z nich zatkli před dvěma dny v Benátkách. Útočníci čelí obvinění ze skupinového sexuálního násilí a loupeže.
Corriere della Sera však v úterý napsal, že se analýza z laboratoře neslučuje s DNA muže z Maghrebu, kterého oběť označila za pachatele znásilnění. Genetický profil nepatří ani dalším dvěma podezřelým. Výpovědi snoubenců ohledně počtu osob totiž byly důsledkem posttraumatického stresu zmatené. Existuje proto podezření, že útočníků mohlo být dokonce pět. V této věci stále probíhá vyšetřování.
Podle informací deníku by na svobodě mohli být ještě další tři komplicové – dva z Maroka, jeden z Tuniska. Právě ten by mohl podle policie být násilníkem. Navzdory výsledkům DNA zůstávají zatčení Maročani ve vězení.
