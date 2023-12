Vzplál odpad a u Říma zničil nemocnici. Zemřeli čtyři lidé, stovky evakuovali

Podle prvních zjištění požár vypukl kolem 22:30 ve druhém patře nemocnice ve městě Tivoli v místech, kde byl skladován odpad.

Plameny se rychle rozšířily a zasáhly oddělení urgentního příjmu a jednotku intenzivní péče. Ve vyšších patrech nehořelo, ale hustý kouř se šířil i tam, takže celá budova musela být evakuována.

Tři pacienti nemocnice zemřeli kvůli požáru, u jednoho z nich se prověřuje, zda neskonal těsně před jeho propuknutím. Evakuovaní, jejichž stav byl nejvážnější, byli převezeni do jiných nemocnic. Ti, jejichž stav to umožňoval, byli přepraveni do nedaleké tělocvičny, kde bylo zřízeno 150 provizorních lůžek.

Pacienti před požárem leželi také na transfúzním oddělení, takže hasiči zachraňovali i krevní vaky. Dým zasáhl též jednotku intenzivní poporodní péče, odkud bylo evakuováno několik novorozenců.