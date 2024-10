Vypustili Fontánu di Trevi, ale mincí jim je líto. Tak udělali turistům bazének

Kvůli rekonstrukci hojně navštěvované fontány di Trevi v Římě musí turisté házet mince do malého bazénu. (31. října 2024) | foto: Valentina Stefanelli / LaPresse / Profimedia, Profimedia.cz

Obrovskou plochu s vodou obklopující fontánu nechali památkáři vypustit, aby mohli pokračovat v restaurátorských pracích, konkrétně v obnově mramoru. Před památku umístili malý bazén určený pro turisty, kteří byli zvyklí házet mince do fontány.

Náhradní prostor se ale na sociálních sítích setkal s kritikou a posměchem. Uživatelé na Instagramu k fotce bazénu před prázdnou fontánou například napsali: „Představte si, že letíte 14 hodin k fontáně di Trevi a ocitnete se ve společném bazénu.“

Rekonstrukce fontány v pozdně barokním stylu, kterou denně obdivuje až 12 tisíc turistů, začala před třemi týdny a má trvat do konce letošního roku. Po celou dobu budou mít turisté výhled na sochy i vodní plochu z prosklené lávky, uvedla radnice italské metropole.

Ta také zvažuje vstup na lávku omezit a mírně zpoplatnit. Pro obyvatele italské metropole by zůstal zdarma, zatímco turisté by zaplatili symbolické jedno euro, řekl na začátku září radní pro cestovní ruch Alessandro Onorato.

Ročně se do vod fontány vhodí až 1,5 milionu eur, tedy přes 38 milionů korun. To v přepočtu znamená, že každý den turisté do vody hodí drobné v hodnotě tří tisíc eur, tedy zhruba 76 tisíc korun.