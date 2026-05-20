Anděl už nevypadá jako Meloniová. Někteří zato vidí geny Mussoliniho či Berlusconiho

  12:50
Příběh obrazu v římské bazilice San Lorenzo in Lucina stále nedošel svého konce. Portrét anděla po zásahu restaurátora připomínal italskou premiérku Giorgii Meloniovou. Poté, co se do situace vložil Vatikán, tvář anděla zamazali barvou a začali obnovovat její původní rysy. Teď se ovšem anděl podobá hned několika známým osobnostem. Jedni v něm vidí dceru expremiéra Silvia Berlusconiho, jiní zase vnučku fašistického vůdce Benita Mussoliniho.
Jeden z andělů zdobících baziliku San Lorenzo in Lucina v centru Říma získal díky restaurátorům rysy, které se nápadně podobají italské premiérce Giorgii Meloniové.

Místní kněz Daniele Micheletti korespondentovi listu The Times řekl, že se současná podoba anděla nezakládá na nikom konkrétním. Lidem prý přesto připomíná Marinu Berlusconiovou, dceru zesnulého expremiéra, či Alessandru Mussoliniovou, vnučku nechvalně proslulého duceho.

A nejen ty, někteří v tváři na obraze vidí i manželku televizní hvězdy Mikea Bongiorna Danielu Zuccoliovou či popovou hvězdu Elodii. „Všem těmto návrhům se směji. A Elodie jako anděl právě nevypadá,“ říká kněz o hvězdě, která je v Itálii známá i svými vyzývavými kostýmy. „Všichni si myslí, že to připomíná ženu, ale proč by to nemohl být muž?“ ptá se.

Anděl se nachází u busty posledního italského krále Umberta II., který po prohlášení republiky v roce 1946 žil v exilu. Tuto část baziliky zřejmě restauroval v roce 2025 jeden z kostelních kustodů Bruno Valentinetti. Do médií se příběh dostal zhruba v lednu poté, co si návštěvníci všimli, že jeden z andělů nápadně připomíná současnou italskou premiérku.

Valentinetti však tehdy popřel, že by se Meloniovou nechal inspirovat. Když se však do celé záležitosti vložil Vatikán, svou múzu přiznal a tvář zamazal barvou. „Nikdy nevysvětlil, proč tam Meloniovou vůbec maloval, ale není to právě komunista,“ popisuje Micheletti.

Bizarní případ, který někteří opoziční politici kritizovali jako „začátek nového kultu osobnosti“, okomentovala i sama premiérka. „Ne, já rozhodně nevypadám jako anděl,“ napsala na Instagramu. Církevní úřady následně požádaly o nápravu.

Kněz říká, že po restaurátorovi chtěl, aby se vrátil k původním rysům obličeje. Originální design už však nebyl k nalezení, církevní archivy selhaly. „Na internetu sice byly nějaké fotky, ale copak můžete věřit internetu? Jsou tam i obrázky prezidenta Trumpa coby Ježíše,“ glosuje Micheletti. Nakonec tedy přistoupili k řešení, že tvář bude anonymní.

„Možná bychom mohli vyhlásit soutěž, koho lidem ten anděl připomíná teď,“ řekl. Někteří už si však, zdá se, vybrali. Do kostela se také sjíždějí televizní štáby a slávu místní „celebrity“ šíří dál. Kněz Micheletti tak především doufá, že se situace brzy vrátí do normálu, dodává The Times.

