Anděl podobající se italské premiérce se nachází u busty posledního italského krále Umberta II., který po prohlášení republiky v roce 1946 žil v exilu. Tuto část baziliky zřejmě restauroval v roce 2025 jeden z kostelních kustodů Bruno Valentinetti. Ten však popřel, že by se Meloniovou nechal inspirovat.
„Dočetl jsem se o tom v novinách, šel jsem se podívat na restaurovanou část a skutečně tam jistá podobnost je,“ řekl rektor baziliky Daniele Michelleti. Vedení římského vikariátu uvedlo, že o akci restaurátora nevědělo, a prověří ji.
Italské ministerstvo kultury oznámilo, že fresku v jedné z kaplí baziliky, kde se nachází zmíněný anděl, zkontrolují jeho památkáři. Pak se rozhodne, jak s dílem naložit. Samotná premiérka Meloniová uvedla, že si nemyslí, že by vypadala jako anděl.
Bazilika San Lorenzo in Lucina se nachází nedaleko sídla italské Poslanecké sněmovny. V chrámu je pohřben například francouzský malíř ze 17. století Nicolas Poussin. V roce 1990 průzkum objevil, že zde byl pohřben i skladatel Mysliveček.