Zrestaurovaný anděl v bazilice vypadá jako Meloniová. Věc prověří památkáři

  9:42
Jeden z andělů zdobících baziliku San Lorenzo in Lucina v centru Říma získal díky restaurátorům rysy, které se nápadně podobají italské premiérce Giorgii Meloniové. Záležitost prověří památkáři i vedení baziliky. V areálu kostela je mimo jiné pohřben český skladatel Josef Mysliveček.

Anděl podobající se italské premiérce se nachází u busty posledního italského krále Umberta II., který po prohlášení republiky v roce 1946 žil v exilu. Tuto část baziliky zřejmě restauroval v roce 2025 jeden z kostelních kustodů Bruno Valentinetti. Ten však popřel, že by se Meloniovou nechal inspirovat.

„Dočetl jsem se o tom v novinách, šel jsem se podívat na restaurovanou část a skutečně tam jistá podobnost je,“ řekl rektor baziliky Daniele Michelleti. Vedení římského vikariátu uvedlo, že o akci restaurátora nevědělo, a prověří ji.

Tady už se žít nedá. Sicilské město zřídilo no-go zónu, Meloniová sesuv viděla shora

Italské ministerstvo kultury oznámilo, že fresku v jedné z kaplí baziliky, kde se nachází zmíněný anděl, zkontrolují jeho památkáři. Pak se rozhodne, jak s dílem naložit. Samotná premiérka Meloniová uvedla, že si nemyslí, že by vypadala jako anděl.

Bazilika San Lorenzo in Lucina se nachází nedaleko sídla italské Poslanecké sněmovny. V chrámu je pohřben například francouzský malíř ze 17. století Nicolas Poussin. V roce 1990 průzkum objevil, že zde byl pohřben i skladatel Mysliveček.

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.