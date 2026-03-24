Porážka Meloniové. Italové v referendu řekli „ne“ její reformě soudnictví

Autor: ,
  10:02
Italská premiérka Giorgia Meloniová uznala porážku v referendu, v němž Italové v neděli a v pondělí hlasovali o vládní reformě soudnictví. Návrh by justiční stav, který nyní dohromady tvoří soudci a státní zástupci, rozdělil na dvě samostatné skupiny. Po sečtení 94 procent hlasů se proti změně vyslovilo zhruba 54 procent hlasujících. K urnám přišlo přibližně 60 procent voličů. Bylo to poprvé, co se Italové v referendu vyjádřili k reformě, kterou prosazuje vláda Meloniové.
Italská premiérka Giorgia Meloniová (23. března 2026)

Italská premiérka Giorgia Meloniová (23. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Italská premiérka Giorgia Meloniová (23. března 2026)
Odpůrci italské vlády oslavují neúspěch referenda o změnách v soudnictví....
Odpůrci italské vlády oslavují neúspěch referenda o změnách v soudnictví....
Odpůrci italské vlády oslavují neúspěch referenda o změnách v soudnictví....
„Italové se rozhodli a my toto rozhodnutí respektujeme,“ napsala Meloniová na síti X. „Výsledek však nic nemění na našem odhodlání nadále pracovat ve prospěch národa a plnit mandát, který nám byl svěřen,“ dodala premiérka.

Už před hlasováním řekla, že v případě neúspěchu nerezignuje, protože má pevnou koalici a většinu v parlamentu. Těsný výsledek s lehkou převahou odpůrců reformy ukázaly už průzkumy po uzavření volebních místností v 15:00.

Podle ministerstva vnitra v dvoudenním referendu hlasovalo 58,67 procent Italů. Nejvyšší účast byla v Umbrii, Toskánsku a kraji Emilia-Romagna, kde převažují opoziční středolevicové strany odmítající tuto reformu. Přes 60 procent lidí hlasovalo i v Lombardii a Benátsku, kde mají silnější pozici vládní středopravicové strany, jež reformu podporují. Podprůměrný pak byl zájem voličů na jihu. Podle dvou nezávislých sondáží pro televize Rai a Sky News měli i tam lehkou převahu odpůrci navržené změny.

To, že italský justiční stav tvoří společně soudci a státní zástupci, znamená, že zástupci těchto profesí jsou vybíráni ve společném veřejném řízení a podléhají kontrole a správě jedné nejvyšší justiční rady (CSM). Ta rozhoduje o obsazení justičních funkcí a vede disciplinární řízení. V rámci své kariéry mohou soudci a státní zástupci funkci změnit. Neúspěšná reforma navrhovala, aby soudci a státní zástupci byli od sebe odděleni a každý z těchto stavů měl vlastní samosprávné orgány. Disciplinární řízení by pak řešil nový nejvyšší soud.

Zastánci reformy tvrdí, že rozštěpení stavu by posílilo rovnost před zákonem. Podle nich se souzení nyní nacházejí ve znevýhodněném postavení, když je soudce členem stejného stavu jako žalobce. Úsudek soudců podle nich ovlivňuje stavovská sounáležitost a solidarita. Odpůrci se naopak domnívají, že rozdělení justičního stavu by oslabilo soudce a státní zástupce a vystavilo by je většímu vlivu vlády. Poukazují na to, že už dnes zákon omezuje přechody mezi funkcemi soudce a státního zástupce a že takový krok činí každoročně jen několik desítek lidí.

Reforma také počítala se změnou výběru členů rady CSM, které v současnosti z menší části volí parlament a z větší části soudci a státní zástupci mezi sebou. Návrh předpokládal, že by členové byli vylosováni. To mělo zlepšit fungování samosprávy justice a odstranit „politikaření“, kdy se soudci a státní zástupci organizují do názorových proudů.

Podle odpůrců však není losování vhodným prostředkem pro obsazení tak důležitých funkcí. Poukazují navíc na nerovnost: zatímco reprezentanti justičních funkcionářů by byli vylosováni ze všech soudců a státních zástupců, představitelé veřejnosti by byli vybíráni ze seznamu schváleného parlamentem.

Porážka Meloniové. Italové v referendu řekli „ne“ její reformě soudnictví

Italská premiérka Giorgia Meloniová (23. března 2026)

Italská premiérka Giorgia Meloniová uznala porážku v referendu, v němž Italové v neděli a v pondělí hlasovali o vládní reformě soudnictví. Návrh by justiční stav, který nyní dohromady tvoří soudci a...

24. března 2026  10:02

