Před policejním ředitelstvím v Miláně se naskytl neviděný obrázek. Řada ustaraných rodičů zde zoufale stála a čekala na policisty, až vyjdou a oznámí jim, co se stalo s jejich potomky.
Strážci zákona je zadrželi během demonstrací doprovázených rabováním, útoky na výlohy a zapálenými koši. A pro mnohé rodiče byl šok, když zjistili, že jejich milovaní patřili k těm černě oděným výtržníkům.
„Musíme pochopit, co se děje. Nejde o násilné protesty, na něž jsme byli zvyklí, protože tohle nejsou anarchisté.“