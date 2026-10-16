V Itálii studenti demonstrovali proti školské politice či zbrojním výdajům

Někteří účastníci studentské demonstrace se střetli s policií například v Turíně, kde na policisty házeli láhve a další předměty. Policisté odpověděli slzným plynem. V Římě studenti došli až k sídlu ministerstva školství, kde použili pyrotechniku. V řadě jiných měst se ale protesty obešly bez větších konfliktů.
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Studenti odmítají například záměr vlády Giorgii Meloniové zavést ve třídách strop na počet zahraničních studentů. Vláda to odůvodňuje požadavkem udržet kvalitu výuky, podle studentů se však jedná o diskriminaci.
Experti upozorňují, že limit by se dotkl jen menšího počtu tříd. V některých případech by ho však bylo možné jen obtížně aplikovat kvůli vysoké koncentraci cizinců. Navíc mnozí studenti se zahraničním pasem nemají problémy s italštinou a s integrací do vyučování, protože se v zemi narodili a vyrůstali.
Studenti i pedagogové také kritizují dlouhodobé podfinancování italského školství. V tomto ohledu vládu kritizují, že upřednostňuje výdaje na zbraně a armádu. Ty v posledních letech rostly kvůli ruské invazi na Ukrajinu a novým závazkům v NATO.
Vládní politici kritizovali především násilnosti, které doprovázely některé protesty.
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„Studenti, kteří házejí kameny na policii, nejsou studenti, ale zločinci,“ uvedl ministr dopravy a vicepremiér Matteo Salvini. Opoziční politici naopak studentským požadavkům vyjádřili podporu. „(Premiérka Giorgia) Meloniová chce dostat výdaje na zbraně na pět procent HDP, zatímco ty na vzdělání jsou pod evropským průměrem,“ uvedla senátorka opozičního Hnutí pěti hvězd Barbara Floridiaová.