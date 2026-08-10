Když italský generál a tehdejší europoslanec Roberto Vannacci letos v únoru opouštěl vládní stranu Liga, aby založil vlastní hnutí Národní budoucnost, mnozí to vnímali především jako prohloubení existenční krize uvnitř Ligy. Nacionalistická formace Mattea Salviniho se už tehdy potýkala se spory mezi umírněnou severoitalskou větví a radikálním křídlem.
Vannacci, který se do povědomí veřejnosti zapsal radikálními útoky na homosexuály a šířením konspiračních teorií, své nové hnutí ale podle dat agentury YouTrend dostal na 7,6 procenta.
V průzkumech přeskočil Salviniho Ligu a vysává voliče i ze strany Bratři Itálie premiérky Meloniové. Odborníci se shodují, že bez Vannacciho hlasů středopravicová koalice nadcházející volby zřejmě nevyhraje.
Že Vannacci přinesl do italské politiky zcela nový vítr, dokládá i jeho specifický styl komunikace po vzoru amerického prezidenta Donalda Trumpa.