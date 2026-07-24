Sicílie, jak uvedl tamní regionální šéf Renato Schifani, se potýká s asi 50 požáry, které se i přes shazování vody z letadel nedaří zlikvidovat. Pevninská Kalábrie mezitím zaznamenala přes 160 požárů. S plameny po celé Itálii bojují tisíce hasičů.
Vyšetřovatelé u některých požárů předpokládají, že jsou dílem žhářů. Podle úřadů tomu tak bylo u vybraných požárů v Kalábrii, kde žháři zapálili hadry namočené v hořlavině a přivázané na ocasech divokých koček. Německá stanice Deutsche Welle pro vysílání do zahraničí uvedla, že místní představitelé v této souvislosti hovořili o „podlých individuích“.
Agentura ANSA mezitím informovala o úmrtí hasiče, který během zásahu onemocněl blíže neupřesněnou nemocí. Onemocněl i jeden jeho kolega, který skončil v nemocnici.
Španělé mají stav nouze, o pomoc žádá i Francie
S rozsáhlými lesními požáry bojují i ve Španělsku. Tamní vláda už v madridském regionu vyhlásila celostátní stav nouze, který odůvodnila nepříznivými meteorologickými podmínkami a nutností mobilizovat velké množství zdrojů. Požáry si vynutily evakuaci tisíců lidí. Práci hasičů navíc komplikují vysoké teploty, které v pátek v některých regionech překročí 39 stupňů Celsia, v Almeríi by mohlo být až 44 stupňů.
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Ohnivé peklo poblíž Madridu. Ničivý požár vyhnal z domovů tisíce lidí
Celostátní stav nouze se týká i provincie Ávila, jež se nachází v blízkosti madridského regionu. Vyhlášením stavu nouze centrální vláda přebírá pravomoci v koordinaci zásahů proti požárům. Obvykle tuto činnost koordinují regiony, které však mohou požádat o zásah vlády, pokud kalamitní stav nedokážou zvládnout vlastními prostředky.
Zásahům tak bude nově velet ministerstvo vnitra. V pátek resort oznámil, že požádal o aktivaci mechanismu civilní obrany v EU a že ostatní státy Unie požádal o vyslání čtyř hasičských letounů. Řecko už Madridu slíbilo poskytnout dva hasičské letouny Canadair. „Vláda nasadila všechny dostupné síly. Bude stát po vašem boku během nouze i při obnově,“ napsal španělský premiér Pedro Sánchez s tím, že s požáry bojují i ostatní země v regionu. Mezi nimi třeba Francie.
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V boji s požáry ve Francii pomohou vrtulníky z Česka a Slovenska
Tamní úřady už na jihozápadě země evakuovaly kolem 40 tisíc lidí. Oheň zpustošil 10 tisíc hektarů území. Úřady například nařídily kompletní evakuaci poloostrova Cap Ferret, jenž se nachází u města Bordeaux a je oblíbenou turistickou destinací. Na lodích odtamtud uprchly stovky lidí. I Paříž kvůli rozsáhlým lesním požárům požádala o pomoc partnery v EU.
Zasahovat budou ve Francii také vrtulníky z Česka a Slovenska, oznámil v noci francouzský prezident Emmanuel Macron, který poděkoval unijním partnerům za solidaritu. V zemi budou nasazena i další čtyři hasicí letadla z Chorvatska a Portugalska.