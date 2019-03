Itálie obnovila povinné vakcíny. Epidemie spalniček donutila vládu k ústupu

Podle nařízení musejí mít všechny děti, které v Itálii navštěvují předškolní zařízení a školu, platné potvrzení, že mají všechny povinné vakcíny. Pokud rodiče takové potvrzení školkám a školám nedodají, mohou se jich týkat některé postihy.

Předškolní zařízení mají právo neočkované dítě do šesti let věku odmítnout přijmout. V případě povinné školní docházky dětí od šesti do 16 let pak mají školy možnost nechat udělit rodičům pokutu.



Zákon o povinném očkování prosadila předchozí vláda v roce 2017 mimo jiné pod vlivem výrazného nárůstu počtu případů spalniček.

Po loňském nástupu nového kabinetu byl zákon pozastaven, protože jak populistické Hnutí pěti hvězd (M5S), tak euroskeptická Liga proti povinnému očkování vystupovaly v předvolební kampani. Po několika názorových obratech se ale nyní kabinet proti zákonu už nepostavil, a tak opět začal platit.

Podle zákona musejí mít děti očkování proti deseti chorobám, mimo jiné proti spalničkám, zánětu mozkových blan, tetanu, dětské obrně, příušnicím a černému kašli.

Itálie patří k zemím, kde je velmi silné hnutí kritické k povinnému očkování, proto v posledních letech klesal podíl očkovaných až pod 80 procent, píše BBC. Počet případů spalniček je tam jeden z nejvyšších v západní Evropě, v roce 2017 tuto nemoc prodělalo 5004 lidí. V celé Evropě předloni spalničkami onemocnělo 23 927 lidí, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO).