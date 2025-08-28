Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již podaly trestní oznámení, píše deník Corriere della Sera. Na stránkách jsou snímky představitelek vládních i opozičních stran včetně premiérky Giorgii Meloniové, která však zatím záležitost nekomentovala.
Političky tvrdí, že portál shromažďuje jejich fotky, aniž by s tím ženy souhlasily. Jedná se například o fotografie, které političky mají na svých sociálních sítích.

Europoslankyně Alessandra Morettiová z opoziční Demokratické strany uvedla, že stránka ukládala její fotky a záběry z televize po řadu let. „Podala jsem trestní oznámení,“ uvedla europoslankyně.

Stejný krok udělala i její stranická kolegyně Valerie Campagnaová, která v prohlášení odmítla, že by si za vzniklou situaci političky mohly samy tím, že někdy zveřejnily „fotku v plavkách, nebo protože nosily krátkou sukni“.

Galerie erotického portálu podle Corriere della Sera pokrývají široké politické spektrum a portál obsahuje snímky premiérky Meloniové, bývalých ministryň Mary Carfagnaové a Marie Eleny Boschiové či ministryně pro cestovní ruch Daniely Santancheové.

Vřelé úsměvy a polibek. Macron a Meloniová se po neshodách setkali v Římě

Pod fotkami ovšem návštěvníci serveru často umisťovali komentáře, ve kterých hodnotili jejich přitažlivost či dávali najevo chuť s političkami souložit či provádět další sexuální praktiky.

Případem by se tak měla zbývat poštovní policie. Ta v posledních měsících řešila stovky stížností na facebookovou skupinu Mia Moglie (Má manželka), kde uživatelé zveřejňovali fotografie svých manželek, partnerek a další žen bez jejich svolení. I v tomto případě snímky doprovázely sexuálně zabarvené komentáře. Provozovatel sítě, americká společnost Meta, minulý týden oznámila, že skupinu nechala uzavřít.

