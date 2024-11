I pětihvězdičkové hotely. Itálie práci svým policistům v Albánii zpříjemní

Dvě střediska, která nechala italská vláda premiérky Giorgii Meloniové zřídit v Albánii, podléhají italské správě. To znamená, že uvnitř středisek hlídkují a pracují italští policisté. Také žádosti o azyl vyřizují italské úřady. Albánské úřady zajišťují hlídkování v okolí center.

Italské ministerstvo vnitra vypsalo zakázku na ubytování zhruba 300 policistů, kteří by měli hlídkovat v táborech. Zakázku dostala jedna místní společnost, která se zavázala ubytovat policisty ve čtyř- a pětihvězdičkových hotelech s bazénem a soukromou pláží. Za roční ubytování ministerstvo zaplatí 8,9 milionu eur.

Ubytování policistů a jejich stravování v hotelu tak v průměru vyjde na zhruba 80 eur (2 000 korun). Italský tisk poukazuje na to, že ceny a náklady jsou však v Albánii, jedné z nejchudších zemí v Evropě, výrazně nižší než v Itálii.

Vysoké náklady na provoz center dlouhodobě kritizují opoziční zákonodárci. Ti poukazují na to, že policisté mají právo i na řadu příplatků za službu v cizině, což dále navyšuje celkové výdaje, o kterých panují dohady. Podle italských médií se však počítá s celkovými náklady na zřízení a provoz center do roku 2028 ve výši zhruba 600 milionů eur (15 miliard korun).

Premiérka Meloniová, která ve volbách uspěla se svou rétorikou proti migrantům, odmítá, že by plýtvala penězi daňových poplatníků. První pokus umístit migranty do středisek v Albánii však skončil neúspěchem, když soud nařídil je převézt zpět do Itálie kvůli sporům o seznam bezpečných zemí. Vláda proto schválila nový legislativní výnos, který by měl v budoucnu takovým sporům předejít.

Kvůli definici bezpečné země se však na Soudní dvůr EU v říjnu obrátil soud v Bologni, který kritizoval definici přijatou vládou. Ta umožňuje označit za bezpečnou zemi i takové státy, kde jsou kritéria bezpečnosti naplněna na většině, a nikoliv celém území, což zřejmě odporuje jinému názoru Soudního dvora EU z října.