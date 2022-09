Berlusconi má křeslo v Senátu. Bez jeho strany se vítězná koalice neobejde

Blok pravicových stran získal ve sněmovně 235 křesel ze 400. Klub Vzhůru Itálie by měl mít v dolní komoře alespoň 40 členů a několik poslanců získalo rovněž centristické uskupení My umírnění. V Senátu, kde má pravice 112 křesel z 200, bude moci strana Vzhůru Itálie počítat s dvacítkou svých členů.

V pravicovém bloku, jemuž dominuje postfašistická strana Bratři Itálie, se Berlusconi a jeho strana snaží vystupovat jako umírněná síla. Často poukazují na své členství v Evropské lidové straně (EPP), která je největší frakcí v Evropském parlamentu. Celostátním koordinátorem strany je bývalý eurokomisař a někdejší předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani.

Pravicové strany, které mají v obou komorách parlamentu pohodlnou většinu, ale nedosáhly svého cíle získat dvě třetiny mandátů. To by jim umožnilo přepsat italskou ústavu, aniž by bylo možné svolat potvrzovací referendum. Pravice i tak může ústavní změny prosadit, pokud je podpoří alespoň většina všech členů Sněmovny a Senátu.

Opozice by však v tomto případě mohla svolat potvrzovací referendum. Rozsáhlejší změny ústavy Italové v letech 2006 a 2016 zamítli. Úspěšné naopak bylo referendum z roku 2020 o snížení počtu zákonodárců.

Berlusconiho slavný comeback

Bývalý italský premiér Silvio Berlusconi se po volbách vrací do italského parlamentu, navíc v době oslav svých 86. narozenin. Téměř deset let poté, co mu zakázali výkon veřejné funkce kvůli rozsudku za daňové podvody, získal totiž křeslo v Senátu. Berlusconiho, pro něhož jsou již tři desetiletí charakteristické osobní návraty do italské politiky, znovu zvolili do horní komory italského parlamentu více než 50 procenty hlasů.

V roce 2013 Senát Berlusconiho vyloučil kvůli odsouzení za daňové podvody v souvislosti s jeho podnikáním v oblasti médií a na šest let mu zakázal vykonávat veřejné funkce. Poté, co si politik odpykal trest veřejně prospěšných prací, soud rozhodl, že může opět zastávat veřejné funkce. Berlusconi v roce 2019 získal mandát v Evropském parlamentu.

Ačkoli jeho strana celkově ztratila ve srovnání s parlamentními volbami v roce 2018, vedla si lépe, než se očekávalo. „Znovuzískání křesla v Senátu bylo pro Berlusconiho jakousi osobní pomstou po všech soudních problémech, jimiž si prošel,“ řekl Massimiliano Panarari, politický analytik z římské univerzity Mercatorum.

Jeho třetí a poslední premiérství náhle skončilo v roce 2011, kdy finanční trhy ztratily důvěru, že miliardář a mediální magnát dokáže řídit italské finance během evropské dluhové krize.

Berlusconi, který čelí procesům kvůli údajnému korumpování svědků, navíc zvolením znovu získá parlamentní imunitu. Do Sněmovny byla znovu zvolena také Berlusconiho družka Marta Fascinová.

Stopka pro Fittipaldiho

Do parlamentu se po pětatřiceti letech neprobojoval ani zakladatel Ligy Umberto Bossi, napsal deník Corriere della Sera. Bossi seděl v Senátu od roku 1987, několikrát byl i poslancem, europoslancem a ministrem. Jeho vliv ale prudce klesl v roce 2012 kvůli podezření, že používal stranické peníze na pokrytí výdajů svých a své rodiny. Do parlamentu se nedostala ani herečka Gina Lollobrigida či bývalý jezdec Formule 1 Emerson Fittipaldi.

Za ukázku poklesu vlivu levice mezi chudšími vrstvami společnosti pak média považují výsledek v jednomandátovém obvodě na milánském předměstí, kam spadá město Sesto San Giovanni. To má kvůli historické převaze levice a komunistů přezdívku „italský Stalingrad“.

V obvodu uspěla kandidátka Bratrů Itálie Isabella Rautiová, která je dcerou jednoho z předních představitelů neofašistické pravice Pina Rautiho. Zvítězila nad představitelem Demokratické strany Emanuelem Fianem, který je synem jednoho z nejznámějších italských přeživších holokaustu Neda Fiana.