Nejspornějším bodem návrhu zákona je označení definice antisemitismu podle Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu (IHRA) za právně závaznou. „Základem nového zákona je definice, která již nějaký čas vzbuzuje mnoho obav, protože směšuje antisemitismus s legitimními kritikami Izraele,“ uvedla o definici IHRA představitelka organizace Amnesty International Erika Guevaraová Rosasová.
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Na to při rozpravě poukazovala i opozice, jejíž představitelé hlasovali převážně proti novému návrhu. „Prosazujete tento zákon, abyste zaútočili a označili hanlivým obviněním z antisemitismu část parlamentu a miliony lidí,“ uvedl v Poslanecké sněmovně lídr Aliance levice a zelených (AVS) Nicola Fratoianni. V uplynulých letech se v Itálii uskutečnily rozsáhlé protesty proti izraelskému tažení v Pásmu Gazy a proti politice izraelské vlády vůči Palestincům.
Vláda tvrdí, že nový zákon byl zapotřebí kvůli nárůstu projevů nesnášenlivosti vůči židům a útokům na židy, které se staly v posledních měsících v italských městech. Představitelé vládní koalice v úterý tvrdili, že byli otevření debatě s opozicí o úpravě návrhu. „Jako jedinou podmínku jsme stanovili to, že se nesmí upravit definice antisemitismu podle IHRA,“ uvedla poslankyně vládní strany Bratři Itálie Augusta Montaruliová.
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Nadace CDEC, která monitoruje projevy antisemitismu v Itálii, tvrdí, že v roce 2025 zaznamenala 963 incidentů, což bylo dvakrát více než v roce 2023. V údaji jsou obsažené výroky pronesené na internetu, výhrůžky i napadení.
Již dnes jsou verbální i fyzické útoky kvůli rasové či konfesní nesnášenlivosti v Itálii trestané. Schválený návrh zákona také zřizuje nový post koordinátora pro boj proti antisemitismu a ukládá vypracování celostátní strategie potírání tohoto jevu.