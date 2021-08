Italští pošťáci našli dopis s náboji, byl adresován papeži Františkovi

Zaměstnanci pošty přivolali policisty poté, co v noci na pondělí zachytili podezřelou obálku v městečku Peschiera Borromeo. Policie agentuře Reuters sdělila, že obálka odeslaná z Francie nesla adresu „Papež, Vatikán, náměstí sv. Petra“. Vatikán zatím incident nekomentoval.



Server Newsweek s odkazem na italská média uvádí, že zásilka obsahovala tři náboje typu Flobert a ráže 9 milimetrů a údajně také vzkaz, který se týkal finančních operací Vatikánu.

Papež František se nyní právě vrací do práce poté, co mu lékaři odstranili část střeva. V neděli vedl bohoslužbu na vatikánském Svatopetrském náměstí, asi 500 kilometrů daleko od místa, kde se dopis s náboji našel. V polovině srpna Svatý otec zamíří do Maďarska a následně na Slovensko.

Otázkou zůstává, zda přehodnotí využití papamobilu, o kterém mluví jako o „skleněné plechovce od sardinek“, která ho straní od lidí a ve kterém odmítá jezdit. „Je pravda, že se může stát cokoliv, ale přiznejme si to, v mém věku už nemám co ztratit,“ řekl před lety španělským médiím. „Vím, že se mi může něco stát, ale je to v božích rukou.“

Ve Francii, odkud byl dopis papeži odeslán, bylo v pondělí poblíž francouzského Nantes nalezeno tělo katolického kněze. Muž se stal obětí vraždy. Pravděpodobný pachatel trestného činu se udal policii a podle zdroje blízkého vyšetřování byl zapojen do žhářského útoku na katedrálu v Nantes.