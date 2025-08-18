Otec zapomněl děti na odpočívadle, zjistil to až po sto kilometrech

Autor:
  14:36
Myslel si, že obě jeho dcery spí na zadním sedadle, ale ony se zatím toulaly po italském odpočívadle. A řidič z Francie to zjistil až po sto kilometrech, když mu volala policie.

Brennerský průsmyk | foto: ČTK

Píše deník Bild. Rozvedený otec z Francie strávil minulý týden v Itálii se svými dvěma dcerami (8 a 10 let). Cestou domů se stavil na odpočívadle Paganella Est poblíž Trenta, potřeboval si dát rychlou kávu.

Netušil však, že obě dcery nepozorovaně vystoupily z auta. Poté, co se vrátil do auta i s nápojem, nastartoval a vyrazil, aniž by se podíval do zpětného zrcátka. Ujel asi 100 kilometrů směrem k Brennerskému průsmyku, když mu zazvonil telefon.

Volala policie, která mu sdělila, že zapomněl děti. Děvčat si všimli zaměstnanci odpočívadla, dívky se potulovaly po okolí. Naštěstí znaly číslo otcova mobilu zpaměti, takže pak už to šlo ráz na ráz.

Otec v tu chvíli otočil auto a pádil zpět, zatímco obě dívky „působily klidně a bavily se volnočasovými aktivitami,“ jak uvedli policisté v tiskové zprávě.

Na letišti v Barceloně nechali rodiče 10leté dítě s propadlým pasem a odletěli na dovolenou

Informaci dostala také matka obou dívek, která shodou okolností byla rovněž v Itálii. Děti byly rodičům předány asi po čtyřech hodinách.

