Chci certifikát, vakcínu ne. Ital se nechal „naočkovat“ do falešné paže

Po vyplnění potřebných dokumentů se padesátiletý muž posadil v očkovacím centru ve městě Biella. Vyhrnul si rukáv košile a čekal na zdravotníka, aby mu podal dávku vakcíny.

Nejprve si zdravotnice, která měla očkování provést, nevšimla ničeho zvláštního. Silikonová protéza byla velice podobná lidské kůži. Poté, co se náhradní ruky dotkla, ale požádala muže, aby si sundal košili.

„Nejdřív jsem si myslela, že jsem udělala chybu, že jde o pacienta s umělou paží,“ myslela si zdravotnice Filippa Bua.

Pacient se poté snažil zdravotnici přesvědčit, aby přimhouřila oči a na tuto akci přistoupila, píše server Guardian. „Jako profesionál jsem se cítila uražená. Barva paže ve mně vyvolala podezření, a tak jsem toho muže požádala, aby odkryl zbytek levé paže,“ řekla listu La Repubblica.

Podle dostupných informací není jasné, jestli měl muž falešnou celou paži, nebo zda měl na vlastní kůži pouze silikonovou vrstvu.

„Pohotovost a schopnost zdravotnice zhatily plány této osoby, která bude nyní čelit soudnímu jednání,“ vyjádřil se k incidentu šéf regionální vlády kraje Piemont Alberto Cirio.

„Tento případ by mohl být úsměvný, pokud by se netýkal tak vážné záležitosti, takové chování je nepřijatelné vzhledem k obětem, které si pandemie vyžádala na lidských životech i v ekonomických a sociálních ohledech,“ dodal Cirio na Facebooku.

Bizarní situace se odehrála v očkovacím centru v Bielle týden poté, kdy Itálie vyhlásila opatření zakazující neočkovaným lidem řadu společenských, kulturních a sportovních aktivit.

Od pondělka budou v zemi platit dva druhy covidových pasů. Takzvaný super zelený pas potvrzující očkování či prodělání covidu bude nutný do vnitřních prostor restaurací, kin či divadel. Zelený pas, tedy potvrzení o negativním testu, bude nadále potřeba mimo jiné na pracovišti a také pro cestování veřejnou dopravou, kde bude nově nutný i pro regionální spoje a místní veřejnou dopravu.

V Itálii je proti covidu očkováno 85 procent populace starší 12 let. Tento týden místní lékový regulátor AIFA schválil očkování i pro děti od pěti do 11 let. V Itálii se s ním začne od 16. prosince.