Pojďte k nám bydlet, dostanete 650 tisíc na ruku, láká vymírající kraj

„Pokud bychom nabídli financování, bylo by to jen další charitativní gesto. Chtěli jsme, aby tu lidé investovali. Mohou si otevřít třeba pekařství, papírnictví nebo restauraci. Je to způsob, jak našim ulicím vdechnout život a zároveň zvýšit počet obyvatel,“ říká guvernér Molise Donato Toma.



Každý nově příchozí by měsíčně dostal 700 eur (18 tisíc korun). Celou částku ve výši 25 tisíc eur (650 tisíc korun) tedy dostane v průběhu tří let. Úřady nechtějí peníze vyplatit najednou, protože by je domnělý zájemci mohli jen shrábnout a zmizet.

Toma oznámil, že každé město s méně než 2 000 obyvateli navíc obdrží dodatečných deset tisíc eur (260 tisíc korun), které bude moci investovat do infrastruktury a kulturních aktivit. „Nejde jen o zvýšení počtu obyvatel. Lidé potřebují důvod k tomu, aby zůstali. Jinak za pár let skončíme tam, kde jsme začali,“ popisuje.

Podle Italského národního statistického institutu patří Molise s 305 tisíci obyvateli mezi regiony, které v posledních letech ztratily nejvíce lidí. Jen od roku 2014 jich odešlo jinam více než devět tisíc. Loni se přestěhovalo nebo zemřelo 2 800 lidí a v devíti městech se loni nikdo nenarodil.

Města otevírají své dveře migrantům z Afriky

Loni navíc poprvé za posledních devadesát let klesl počet obyvatel Itálie pod 55 milionů. Podle listu The Guardian může za úbytek obyvatel jednak pokles porodnosti, která je od sjednocení Itálie na historicky nejnižší úrovni, ale také emigrace mladých lidí za pracovními příležitostmi do jiných evropských zemí.



Podle OSN je Itálie jedinou významnou evropskou ekonomikou, jejíž populace se bude v příštích pěti letech nadále snižovat. Itálie je navíc druhá na světě, hned za Japonskem, s největším podílem starých lidí.

Ve snaze oživit skomírající města se už dříve rozhodlo několik italských starostů přilákat lidi za pomoci různých způsobů. Městečko Sutera na Sicílii například otevřelo dveře opuštěných domů žadatelům o azyl, kteří do země doputovali přes Středozemní moře z Libye.

Jiné sicilské město Sambuca se rozhodlo přežít za každou cenu a za symbolickou částku jedno euro rozdávají opuštěné domy každému, kdo se chce nastěhovat. Podmínkou však je, aby nový majitel chátrající dům zrekonstruoval.