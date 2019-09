Pokuta za uklízení. Migrant z Nigérie nemusí platit za to, že zametal ulici

Ricordate che qualche giorno fa vi raccontai la storia di Monday (qui https://m.facebook.com/story.php…)?

Oggi, lunedì, Monday, era di nuovo qui con in suoi cartelli e i suoi strumenti di pulizia ed integrazione e stava facendo i suoi mucchietti di foglie, ma la Polizia Locale di Venezia lo sorprendeva "palesemente a ripulire la zona senza autorizzazione".

Risultato? 350 euro di multa.

Era disperato.

Capito negozianti, professionisti, cittadini? Non ripulite il paese che vive...te, serve l'autorizzazione.

I tutori dell'ordine e della disciplina sono irremovibili (ricordate il fatto di Banksy?).

Tenetevi i topi che attraversano la strada.

Tenetevi le foglie che otturano i tombini alla prima pioggia.

Tenetevi i mozziconi, le carte e tutte le porcherie che noi civilissimi cittadini speranzosi di ordine e disciplina gettiamo a terra.

Tenetevi la merda e le pisciate ovunque dei cani i cui padroni, fatalità, non vengono mai sorpresi palesemente.

Quelli votano, mica sono nigeriani residenti in provincia di Padova.

Tenetevi lo sporco pur pagando centinaia di euro, se non migliaia di euro di Tari.

E, soprattutto, guai che un povero cristo provi ad integrarsi: serve "l'autorizzazione".