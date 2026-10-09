NATO se pouští do jaderného cvičení. To nepřispívá k zmírnění napětí, míní Moskva

Každoročního cvičení „Steadfast Noon“ se od 13. do 23. října zúčastní 17 spojeneckých zemí, oznámilo NATO.
Cvičení se odehrává v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a Severoatlantickou aliancí kvůli válce na Ukrajině, bezpečnosti v pobaltském regionu i poté, co spojenci v srpnu provedli cvičení v blízkosti ruské exklávy Kaliningrad.
Server Politico upozornil, že se nyní NATO snaží celou situaci uklidnit.
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„Děláme to každý rok. Je to tak jasný vzkaz zemím, jako je Rusko, že není důvod k obavám,“ uvedla k plánovanému cvičení Nassima Barrowsová, ředitelka pro jadernou politiku NATO. „Je to předvídatelné a není důvod k nesprávnému odhadu situace,“ dodala.
„Naším záměrem je skutečně udržet situaci v klidu,“ sdělil vysoký představitel NATO, kterému byla zaručena anonymita, aby mohl mluvit otevřeně.
Uvedl, že ruští představitelé „neustále vyostřují tuto napjatou atmosféru a my se budeme i nadále snažit situaci uklidnit“.
Moskva po předchozích cvičeních zaslala NATO dopis, ve kterém hrozila útokem na spojenecké území. Ruští diplomaté tehdy zdůraznili, že v případě nutnosti obrany Kaliningradské oblasti budou nasazeny všechny „nezbytné síly a prostředky“. Moskva zmínila také použití jaderného arzenálu.
Celá situace se vyostřila i s nárůstem sabotáží a hybridních útoků po celém kontinentu, ze kterých evropské země obviňují Rusko.
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Americký plukovník David Bull, velitel jaderných operací NATO, uvedl, že se cvičení těší „podobné“ účasti jako v předchozích letech. Zahrnuje podle něj vše od „simulované pohotovosti až po letecké cvičení za reálných podmínek“ – avšak „bez použití skutečných jaderných zbraní“.
Součástí cvičení budou také letouny s dvojím účelem a pozemní jednotky, které budou cvičení podporovat a procvičovat nakládání, tankování a údržbu letadel, dodal vysoký vojenský představitel NATO.
Ruská ambasáda v Belgii uvedla, že vzala prohlášení NATO na vědomí. „Tato cvičení – vzhledem k tomu, že NATO považuje naši zemi za hlavní bezpečnostní hrozbu – nepřispívají ke zmírnění napětí na kontinentu a jsou součástí jaderné politiky Aliance, k níž je negativní postoj Moskvy dobře známý,“ dodala.