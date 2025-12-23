Má stejný název jako hnutí Meloniové. Itálie v tichosti dělá změny v hymně

  20:09
Itálie v tichosti upravuje text své národní hymny. Slovo „Si“ (Ano), které vyzývá k boji, má z textu zmizet. Důvodem má být to, že se slovo v původním rukopise vlastně vůbec nenacházelo. O změně jako první informoval list Il Fatto Quotidiano.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ed Yourdon, Flickr.com

Nenápadná změna, kterou italské úřady dosud oficiálně neoznámily, je reakcí na pokyny vydané v posledních týdnech generálním štábem armády v souladu s prezidentským dekretem z května. Ten odkazoval na původní složení hymny.

Italská státní hymna s názvem „Fratelli d’Italia“ (Bratři Itálie) dosud vrcholila slovy „Jsme připraveni zemřít, jsme připraveni zemřít, Itálie volá! Ano!“. Právě závěrečné slovo „Ano“ má z oficiální podoby hymny zmizet.

Změnu potvrdily zdroje z ministerstva obrany a kanceláře prezidenta Sergia Mattarelly.

Zastavte, vyzvala Meloniová flotilu plující do Gazy. Mohla by prý zamezit míru

Autorem textu z roku 1847 je básník Goffredo Mameli. V jeho původním rukopisu se slovo „Si“ (Ano) vůbec nenacházelo. Do hymny se dostalo až skrze původní hudební partituru Michele Novara. Ten hymnu ve stejném roce zhudebnil.

Ačkoli zástupci státu zdůrazňují, že úprava nemá politický podtext a cílem je pouze sjednotit přednes s původním dílem, změna může podle místních médií vzbuzovat určité obavy nebo nepochopení. Stejný název (Fratelli d’Italia) totiž nese i politická strana italské premiéry Giorgie Meloniové.

23. prosince 2025  20:09

