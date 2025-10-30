Italský soud odmítl plán stavby mostu na Sicílii. Nepřípustný vpád, zuří Meloniová

Italský účetní dvůr odmítl potvrdit financování výstavby mostu, který by měl propojit italskou pevninu se Sicílii. To může pro realizaci mostu znamenat zásadní komplikaci. Rozhodnutí orgánu kritizovala premiérka Giorgia Meloniová, která mluví o vpádu soudců do pravomocí vlády a parlamentu.
Účetní soud nevydal nutné osvědčení rozhodnutí vládní komise, která udělovala prostředky pro výstavbu mostu. Soudci poukazovali na nedostatky v hodnocení komise, například ohledně nákladů a technické proveditelnosti. Účetní dvůr zveřejní odůvodnění do 30 dnů.

O výstavbu mostu velice stojí vláda premiérky Meloniové, která kritizovala účetní dvůr za obstrukční výtky. Rozhodnutí označila za „netolerovatelný vpád, který nezastaví vládní akci podporovanou parlamentem“. „Budeme pokračovat,“ uvedl také ministr dopravy Matteo Salvini.

Technický zázrak, o němž snili už Římané. Itálie postaví nejdelší visutý most na světě

Výstavba mostu přes Messinskou úžinu se plánuje už celá desetiletí. Současný projekt v hodnotě 13,5 miliardy eur (asi 337 miliard Kč) si klade za cíl postavit nejdelší visutý most na světě, spojující Sicílii s pevninskou Itálií.

Se středním rozpětím 3300 metrů a šířkou 60 metrů by měl nový most překonat většinu dosavadních rekordů v této oblasti.

30. října 2025  8:37,  aktualizováno  10:04

Oblačnost a déšť nad Českem vystřídá slunečno a větrno. Rána budou mlhavá

Česko čekají mlhavá rána, noci pod bodem mrazu, ale i slunečné počasí. Ve čtvrtek ráno zaprší v Čechách, postupem dne i na Moravě a ve Slezsku. Od západu srážky ustanou a k večeru může přijít i...

30. října 2025  6:49

Wilders v předčasných volbách ztrácí nejen první místo, ale i pozici veta

V Nizozemsku se konaly předčasné parlamentní volby, podle odhadů vyhrála středově-liberální strana D66. Druhá v dnešním hlasování zřejmě skončila protiimigrační Strana pro svobodu (PVV) krajně...

29. října 2025  7:13,  aktualizováno  30. 10. 6:24

