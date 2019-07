Odvykací kůry kvůli mobilům. Italové hasí epidemii závislosti u teenagerů

Podle průzkumů má nejméně polovina mladých nutkání kliknout na obrazovku svého chytrého telefonu alespoň 75krát denně. Plných 62 procent z nich si bere mobil do postele a posílá do pozdních hodin známým zprávy.

„Situace mezi školáky je stále horší a horší, proto ji musíme okamžitě řešit,“ říká Vittoria Casaová, poslankyně za vládní Hnutí pěti hvězd. Chystá osvětové kurzy na školách, které na problém upozorní učitele i rodiče.

Průzkumy jsou totiž alarmující. 80 procent italských školáků provází nepřetržité obavy ze ztráty mobilu, kvůli níž by přišli o přístup k internetu a sociálním sítím. Mluví se o „nomofobii“, podle slovní složeniny „no-mobile-phobia.“

U zhruba patnácti procent mladých vše dospěje do stadia, kdy tráví na mobilech přes deset hodin denně. Tyto nejvážnější případy by měli léčit odborníci ve specializovaných klinikách. Pomoci by měli také vyšetřovatelé italských telekomunikací, kteří by měli upozorňovat na podezřelé případy.

Odpovědní jsou rodiče

Casaová připomíná četné odborné studie, podle kterých probíhají v mozku lidí závislých na mobilech podobné procesy jako u hráčů na automatech.



Uvolňuje se neuropřenašeč dopamin, který způsobuje vznik příjemných pocitů v reakci na různé podněty či drogy. Pozitivní komentáře či kliky na sociálních sítích vytvářejí stejný pocit uspokojení jako cinkající peníze z náhodné výhry v automatu.

Horší je to však po noci strávené s mobilem druhý den ráno ve škole. Podle různých studií se během posledních let schopnost studentů soustředit se rapidně snížila.

Mobily navíc neodkládají ani při vyučování. U vchodu do třídy sice žáci mají schránku, kam mají mobily odložit, mnoho z nich si ale vezme prostě dva, takže jim zbude druhý pro komunikaci a hry během hodiny. Italští pedagogové jsou z toho zoufalí.

Psychoterapeut Guiseppe Lavenia soudí, že nepřetržité sledování zpráv na sociálních sítích brzdí přirozený rozvoj dětí. „Nedokážou rozlišovat emoce na displeji mobilu od skutečných emocí, takže pak nemohou navazovat stabilní a empatické vztahy,“ říká.

Podle psychologů jsou za dnešní kritickou situaci odpovědní především rodiče, kteří malým Italům dovolí v takové míře mobilům přivyknout.

Profily na sociálních sítích si už běžně zakládají děti ve věku 11 až 13 let. Posílají si třeba fotky a není to vůbec neškodná zábava. Šest procent z nich, převážně dívky, posílá vrstevníkům své intimní snímky, takže se pak mohou stát snadnou obětí vydírání. Jeden z deseti mladých Italů připouští, že se stal obětí kyberšikany.