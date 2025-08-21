Policie v Miláně obsadila po 30 letech vzpurné sociální centrum. Meloniová jásá

Policie doprovodila soudního exekutora do střediska, které fungovalo na severním okraji Milána, ve čtvrtek ráno, aby vykonal příkaz k vyklizení místa. Podle médií v objektu nikdo nebyl. Záhy se však v okolí začaly shromažďovat desítky lidí a příznivců Leoncavalla.
Centrum Leoncavallo založili aktivisté a příznivci radikální levice v polovině 70. let, na současné adrese v ulice Watteau však středisko působilo od 90. let. Od té doby čelilo zhruba 130 výzvám k vyklizení prostoru, píší italská média.
Majitelé areálu, rodina Cabassiů, dokonce vysoudila na italském státu odškodnění ve výši tří milionů eur (75 milionů korun), za to, že úřady nedokázaly několik desítek let vykonat nařízení soudu, který uznal, že centrum je v areálu bez povolení vlastníků.
Obsazení střediska ze strany policie uvítali premiérka Giorgia Meloniová z pravicové strany Bratři Itálie i vládní představitelé z protiimigrační strany Ligy. „V právním státě nemohou existovat oblasti mimo zákon,“ uvedla předsedkyně vlády.
Starosta Milána Giuseppe Sala z levicové Demokratické strany uvedl, že radnice nebyla o kroku informována. Podle Saly má centrum „historickou a sociální hodnotu“ pro město a jednalo se o tom, aby fungovalo v plném souladu se zákony. I další levicoví představitelé poukazovali na mnohé sociální a kulturní aktivity Leoncavalla.
Sociální a kulturní centra v obsazených objektech se nachází v prakticky každém větším italském městě. Převážně se jedná o aktivity lidí, kteří se hlásí k levici a antikapitalismu, v několika případech však podobná centra v obsazených domech řídí pravicoví a neofašističtí aktivisté.