Hony na lidi. Itálie vyšetřuje zájezdy pro odstřelovače do válečného Sarajeva

Milánská prokuratura začala vyšetřovat údajnou turistiku soukromých odstřelovačů, kteří zabíjeli obyvatele Sarajeva a jeho okolí během obléhání města v devadesátých letech. Napsal to deník La Repubblica a další italská média. Prokuratura začne vyslýchat svědky a prověřovat záznamy.
Obléhání Sarajeva začalo 5. dubna 1992 a trvalo skoro čtyři roky. Na snímku z...

Obléhání Sarajeva začalo 5. dubna 1992 a trvalo skoro čtyři roky. Na snímku z června 1995 se obyvatelé města kryjí před odstřelovači za francouzským transportérem. | foto: AP

Muslimský pohřeb jedenáctileté bosenské dívky, zabité srbským snajprem v...
Bosenští vojáci odpočívají pod nápisem "Vítejte v Sarajevu" během bojů o hlavní...
Sarajevo zničené válkou v Jugoslávii (1996)
Bosňané se během mírové demonstrace v Sarajevu kryjí před střelbou...
Milánská prokuratura prověřuje, zda během obležení Sarajeva existovaly zájezdy pro zahraniční odstřelovače, kteří v bosenském městě a okolí pořádali „hony na lidi“.

Vyšetřování úřad vede proti neznámým pachatelům a kvůli podezření ze spáchání vražd z malicherných příčin, což je přitěžující okolnost.

Rozdělí nás jen kulka. „Romeo a Julie ze Sarajeva“ dojímají i po třiceti letech

Vyšetřování mimo jiné vychází z podání, které vypracoval novinář Ezio Gavazzeni s dvěma advokáty. Gavazzeni tvrdí, že z různých zdrojů získal informace o tom, že cizinci se vydávali do Sarajeva a okolí, aby tam stříleli na lidi. Za některé zavražděné lidí museli platit silám bosenských Srbů odměnu.

Mezi zdroji novináře je i bývalý příslušník bosenských tajných služeb. Ten tvrdí, že o situaci dostaly informaci italské tajné služby, protože existovaly domněnky, že výpravy do Sarajeva odjížděly z Terstu a že mezi účastníky byli Italové.

A modré přilby jen přihlížely... Fotka ze Srebrenice dodnes straší Nizozemsko

Na podobné případy už před několika lety upozornil slovinský režisér Miran Zupanič ve svém dokumentárním filmu Sarajevo Safari. Podle stanice Deutsche Welle byl film postaven na výpovědích jednoho bosňáckého a jednoho slovinského zdroje. Zástupci bosenských Srbů tehdy film a jeho tvrzení označili za naprostou lež.

