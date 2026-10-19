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Yussef a „generace selfie“. Butiky v Miláně rabovali i desetiletí, policie byla bezmocná

Jan Hron
  14:04

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Milán čelí výtržnostem. (18. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Rozsáhlé nepokoje v Miláně a dalších italských městech rozpoutali mladí lidé, z nichž některým bylo méně než 15 let. Skupiny násilníků se pohybují mimořádně rychle a mají sklony si vše natáčet. Výtržnosti má na svědomí problematická mládež imigračního původu z předměstí známá jako maranza. Překvapivě se k ní ale připojili i „praví Italové“, kteří touží po vzrušení, jež se jim v provinčním životě nedostává.

„Všichni k Duomo.“ Výzva na sociálních sítích v neděli přivedla k slavné milánské katedrále davy mladých lidí v lyžařských kuklách a šátcích. Jejich příchod s obavami sledovali obchodníci v turisticky velmi oblíbené Galerii Viktora Emanuela II., chráněné policejním koridorem, kde už den předtím způsobili chaos.

Skupiny vandalů ve věku od deseti do dvaceti let se vydaly po centrální třídě Via Torino. Přitom rabovaly v okolních obchodech, ničily jejich výlohy i venkovní stolky kaváren a zapalovaly popelnice. Jen během několika hodin jich policie zadržela 160 – někteří byli nováčci, jiní však páchali škody již předchozí den.

Novinkou je, že navzdory původnímu úmyslu si sundají šátky a masky kryjící identitu a při páchání trestného činu se podívají přímo do kamery svého mobilu.

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