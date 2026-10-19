Yussef a „generace selfie“. Butiky v Miláně rabovali i desetiletí, policie byla bezmocná

„Všichni k Duomo.“ Výzva na sociálních sítích v neděli přivedla k slavné milánské katedrále davy mladých lidí v lyžařských kuklách a šátcích. Jejich příchod s obavami sledovali obchodníci v turisticky velmi oblíbené Galerii Viktora Emanuela II., chráněné policejním koridorem, kde už den předtím způsobili chaos.
Skupiny vandalů ve věku od deseti do dvaceti let se vydaly po centrální třídě Via Torino. Přitom rabovaly v okolních obchodech, ničily jejich výlohy i venkovní stolky kaváren a zapalovaly popelnice. Jen během několika hodin jich policie zadržela 160 – někteří byli nováčci, jiní však páchali škody již předchozí den.
Novinkou je, že navzdory původnímu úmyslu si sundají šátky a masky kryjící identitu a při páchání trestného činu se podívají přímo do kamery svého mobilu.