Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kde má varlata? Italy pobavila renovace slavné býčí mozaiky, mluví o kastraci

Autor: ,
  11:01
Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se dočkal opravy poté, co jej tisíce návštěvníků dlouhodobě opotřebovávaly neobvyklým rituálem. Restaurátoři úspěšně obnovují zejména část znázorňující býčí varlata, kterou poškodily paty turistů. Lidem komentujícím mozaiku na sociálních sítích teď však připadá, že zvířeti „něco“ chybí.
Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se...

Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se dočkal opravy. (27. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se...
Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se...
Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se...
Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se...
10 fotografií

Podle místní tradice přináší otočení na patě na tomto místě štěstí a zaručuje návrat do Milána. Právě proto tam turisté opakovaně vykonávají stejný pohyb, což vedlo k výraznému opotřebení mozaiky. Městské úřady uvedly, že růžové kamenné dílky znázorňující býkova varlata byly časem zcela vydřené a že turisté v mozaice vytvořili malý důlek.

Samotná mozaika z 19. století představuje symbol města Turín, tehdejšího hlavního města Itálie, a je součástí podlahy slavné galerie poblíž milánského dómu.

Anděl už nevypadá jako Meloniová. Někteří zato vidí geny Mussoliniho či Berlusconiho

Opravy mozaiky se chopil restaurátor Gianluca Galli. „Je to sice roztomilé gesto, ale pro umělecké dílo také dost škodlivé,“ popsal tuto kuriózní tradici. Restaurátor ručně vyřezal nové dílky kamene podle otisků původních částí. K jejich přilepení použije pryskyřici namísto původní vápenné a pískové malty, aby lépe odolaly podpatkům turistů.

Naposledy byl býk restaurován v roce 2017. „Šťastné místo galerie se časem opotřebovalo,“ uvedli v prohlášení dva milánští náměstci primátora, Emmanuel Conte a Marco Granelli. Nastal podle nich čas obnovit mozaiku do jejího původního vzhledu. „Galerie je živou památkou, která se může opotřebovat právě proto, že je milována a hojně navštěvována,“ prohlásili.

VIDEO: Celý opadával, hájí se autorka zfušované fresky Ježíše

Restaurátor Galli řekl, že je na svou práci hrdý a rád by povzbudil mladé lidi, aby si tuto profesi vybrali. „Vím, že je to náročná práce, protože musíte cestovat z místa na místo... ale je to také práce, která je v Itálii považována za výsadu,“ vyzdvihl řemeslník.

Některé Italy však nová podoba býka pobavila. Přestože z odborného hlediska k žádné chybě nedošlo – zmizel jen „kráter“ způsobený turisty –, na první pohled jako by býkovi najednou „něco“ chybělo. „Kde má varlata?“ ptají se lidé na sítích a dělají si legraci, že zvíře podstoupilo nedobrovolnou kastraci.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Poslanci začínají schvalovat zvýšení rodičovského příspěvku na 400 tisíc korun

Přímý přenos
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) na schůzi Sněmovny, kde se mimo jiné...

Rodičovský příspěvek by se měl od ledna příštího roku zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun pro rodiče, kteří pečují o dítě ve věku do tří let, a ze 700 na 800 tisíc korun u dvojčat či vícerčat. Zvýšení...

2. června 2026,  aktualizováno  11:40

Připomíná pánské přirození, pobuřuje lidi nová socha u školy. Autor vysvětlil záměr

Premium
Kontroverzní socha Zrození kapky stojí u místní školy. (28. května 2026)

Kamenosochařské sympozium v Plané nad Lužnicí na Táborsku přilákalo nečekanou pozornost. Při víkendové akci byly odhaleny sochy vybraných autorů. Rozruch vzbudilo dílo Zdeňka Tománka. Mnohým...

2. června 2026  11:19

Keňu zachvátily protesty proti přijímání Američanů s ebolou, dva lidé zemřeli

V Keni propukly protesty proti plánu USA zřídit na tamní vojenské základně...

Při pondělním protestu v centrální Keni zemřeli dva lidé, kteří demonstrovali proti záměru Spojených států zřídit na tamní vojenské základně karanténní zařízení pro pacienty s ebolou. S odvoláním na...

2. června 2026  11:16

Florida zažalovala OpenAI. Firma napomáhá s trestnou činností, říká spis

ChatGPT (ilustrační foto)

Florida jako první americký stát zažalovala společnost OpenAI kvůli návrhu a bezpečnosti jejího chatbota s umělou inteligencí (AI) ChatGPT. Žalobu podal generální prokurátor James Uthmeier, který...

2. června 2026  11:15

Kde má varlata? Italy pobavila renovace slavné býčí mozaiky, mluví o kastraci

Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se...

Slavný mozaikový býk v historické Galerii Viktora Emanuela II. v Miláně se dočkal opravy poté, co jej tisíce návštěvníků dlouhodobě opotřebovávaly neobvyklým rituálem. Restaurátoři úspěšně obnovují...

2. června 2026  11:01

Stát půjde cestou mýta v mobilu. Ušetří se tím 480 milionů korun

Ilustrační snímek

Dálniční mýtné půjde nově platit mobilem. Nahrazení velké části palubních kamionových jednotek mobilní aplikací ušetří státní kase 480 milionů korun za rok. Příprava nového systému zabere včetně...

2. června 2026  10:49

Policie v Brně evakuovala školu a zastavila dopravu, předmět zneškodnil pyrotechnik

Policisté uzavřeli Mendlovo náměstí kvůli podezřelému předmětu

Policisté v pondělí řešili komplikovanou situaci na Mendlově náměstí Brně. Kvůli nahlášení podezřelého předmětu zastavili v okolí dopravu a evakuovali budovu zdejšího gymnázia. Přivolaný pyrotechnik...

1. června 2026  15:13,  aktualizováno  2. 6. 10:38

Rusové nasadili na frontě „zebrovozy“. Věří, že kamufláž je ochrání před drony

Na ruské straně fronty se začaly objevovat vojenské nákladní vozy s černobílým...

1560. den války na Ukrajině. Na ruské straně fronty se začaly objevovat nákladní vozy s černobílým pruhovaným maskováním. Je to další pokus ochránit vojenskou logistiku před všudypřítomnými drony.

2. června 2026  10:37

V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Letní shakespearovské slavnosti slibují i letos mimořádnou podívanou. Postará...

Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy...

2. června 2026  10:17,  aktualizováno  10:35

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a přes sto zraněných

Sledujeme online
Ruský útok na Kyjev (2. června 2026)

Ukrajina se svými útoky na Starobilsk a Heničesk zřejmě rozhodla dodat konfliktu s Ruskem nový rozměr, řekl v pondělí dle serveru RBK ruský prezident Vladimir Putin na jednání k nedávnému...

2. června 2026  6:59,  aktualizováno  10:35

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Udělali ze mě ruského agenta, stěžuje si metropolita Ilarion na česká média

Emeritní metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion v rozhovoru pro ruskou...

Metropolita ruské pravoslavné církve Ilarion, který se nedávno vrátil do Moskvy po zadržení v Česku, řekl ruské státní tiskové agentuře TASS, že ho česká média líčila jako ruského agenta. "Tvrdila,...

2. června 2026  10:25

Jsi blázen, nebýt mě, sedíš ve vězení! řval Trump na Netanjahua kvůli Libanonu

Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal izraelského premiéra...

Americký prezident Donald Trump údajně neudržel své nervy na uzdě a v pondělním telefonátu seřval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Označil ho za blázna, kterého nyní všichni nenávidí, uvádí...

2. června 2026  10:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.