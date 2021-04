Na Sicílii postaví pomník mrtvým migrantům. Z vraku potopené lodi

Byla to zřejmě nejhorší námořní tragédie ve Středomoří v historii. Při potopení rybářské bárky u břehů Libye zemřelo před šesti lety asi osm set migrantů mířících do Evropy. Nyní by se oprýskaný vrak měl stát pomníkem v sicilském přístavu Augusta.