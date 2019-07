EU potřebuje trvalý mechanismus, zní z Itálie. Migranty chce přerozdělovat

Italský ministr zahraničí Enzo Moavero Milanesi to řekl v rozhovoru, který v neděli otiskl deník Corriere della Sera. Evropské partnery chce Milanesi o svých návrzích začít přesvědčovat už v pondělí na setkání šéfů diplomacie zemí EU v Bruselu.



„Potřebujeme strukturovaný a trvalý mechanismus“ pro přerozdělování migrantů, řekl ministr. Podle něj není možné, aby všechnu tíhu problému s migrací nesly jen jihoevropské země jako je Španělsko, Řecko nebo právě Itálie, kam migranti přes Středozemní moře převážně míří.



„Nemůžeme už dál rozhodovat případ od případu a pokaždé hledat nějaké nouzové řešení,“ dodal.

V posledních měsících se nejednotnost Evropy týkající se migrace projevuje opakovaně v případech, kdy některá z lodí neziskových organizací, které na moři zachraňují migranty v ohrožení života, dlouhé dny marně hledá bezpečný přístav.

Itálie už od loňského roku tyto lodě do svých přístavů nechce vpouštět, problémy ale mají tato plavidla třeba i na Maltě nebo ve Španělsku. Jihoevropské země argumentují, že migranti se chtějí dostat do Evropy, nikoli do konkrétní země a že by ostatní země EU měly projevit solidaritu a o migranty se postarat společně.



Dosud se vždy hledalo řešení pro každý jednotlivý případ, kdy se o zachráněné podělily země ochotné se o ně postarat. Řím ale prosazuje, aby platila jednotná pravidla, která by se aplikovala vždy.

Podle Milanesiho je domluva na trvalém mechanismu ohledně přerozdělování nových migrantů i podmínkou pro to, aby mohla EU opět plně obnovit práci unijní námořní mise Sophia, jejímž úkolem je boj proti pašerákům lidí. Mise, v jejímž rámci se často zachraňovali i migranti v nouzi, sice formálně funguje, letos na jaře ale členské země rozhodly, že nebude mít k dispozici žádné lodě.

Šéf italské diplomacie chce své protějšky v Bruselu rovněž přesvědčit, že by EU mohla v budoucnu začít pracovat s migranty přímo v domovských zemích.

Poblíž států, kde probíhají válečné konflikty a odkud by lidé utíkali do bezpečí do Evropy, by unie mohla zřídit své kanceláře, které by vyřizovaly žádosti o azyl. Úspěšní žadatelé by pak měli možnost dopravit se do Evropy letecky, aby se tak vyhnuli síti pašeráků a nebezpečné plavbě přes moře.

Přerozdělování uprchlíků dlouhodobě odmítají některé země střední a východní Evropy včetně Česka.