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Itálie vyměřila Metě pokutu za přístup do Androidu bez souhlasu uživatelů systému

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  14:41
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Ilustrační snímek | foto: ChatGPT

Italský úřad pro ochranu osobních údajů vyměřil americké technologické společnosti Meta Platforms pokutu 805 milionů eur (19,7 miliardy Kč), a to za přístup k videím a fotografiím uživatelů systému Android bez jejich výslovného souhlasu. Úřad pokutu uložil za funkci přítomnou v aplikaci pro používání sociální sítě Facebook. Firma se k rozsudku nevyjádřila.

Pokuta se týká jedné z funkcí, která je přítomna v aplikaci pro systém Android od roku 2023. Úřad poukázal na to, že funkce byla aktivní v rámci výchozího nastavení aplikace.

„Skrze aplikaci Facebook pro zařízení Android měla společnost (Meta) přístup k fotografiím, videím a souvisejícím metadatům v chytrých telefonech italských uživatelů, aniž získala specifický souhlas a poskytla jim přiměřené informace,“ uvedl úřad.

Italský úřad firmě nařídil, aby do 60 dnů upravila nastavení tak, aby uživatelé měli jasno, že povolují aplikaci přístup ke galeriím fotografií a videí. Funkci musí do 60 dní deaktivovat i u lidí, kteří ji mají v současnosti aktivní.

Meta se dohodla s dvěma dospívajícími uživatelkami na mimosoudním vyrovnání

Výši pokuty úřad odůvodnil vysokým počtem uživatelů, který odhadl na 20 milionů, dále dlouhým trváním porušení soukromí a malou spoluprací firmy při vyšetřování. „Výše (pokuty) se rovná 0,47 procenta světového obratu skupiny,“ uvedl italský úřad.

Meta má problémy i s Evropskou komisí (EK), která plní roli antimonopolního úřadu Evropské unie. Letos v červnu EK firmě nařídila, že musí znovu umožnit bezplatný přístup konkurenčním obecně zaměřeným asistentům umělé inteligence (AI) k platformě WhatsApp a tento přístup musí zachovat až do ukončení antimonopolního šetření. WhatsApp patří do skupiny Meta.

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