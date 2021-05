Mafie pronikla až do italského soudu. Měla pod palcem místní kavárnu

„Byli v našem domě,“ uvedl prokurátor Francesco Curcio po tříletém vyšetřování soudní kavárny, kterou celou dobu spravovala místní mafie. Podle soudních dokumentů využívala kavárnu „aby mohla prát peníze a mít základnu v nejdůležitějším soudu v okrese, aby získala informace,“ píše list The New York Times.

Skutečnost, že mafie dosáhla až do předpokládaného sídla spravedlnosti, podle Curcia naznačuje, že se dosavadní kriminální organizace stávají troufalejšími. „V protimafiánských kontrolách něco zjevně nefunguje,“ dodal.

Vyšetřovatelé se dozvěděli o mafiánském angažmá přes právníka Davida Pennacchioa, který usiloval o smlouvu se soudem, jež by jemu a jeho společníkovi umožnila kavárnu provozovat. Členové gangu jej varovali, ať ustoupí.

Policisté následně začali kavárnu sledovat. Nainstalovali skryté kamery a odposlouchávací zařízení. Viděli mimo jiné, jak zaměstnanci kavárny v úctě klečí před bossem. Z rozhovorů též zjistili, že klan má ve městě další aktivity pro praní špinavých peněz a že vykradl místní klenotnictví.

Vyšetřování trvalo tři roky. Podle prokurátora policie chtěla, aby si mafiáni mysleli, že přechytračili úřady. Kavárna mafiánům získávala „kriminální prestiž“, kterou ale při sledování mohli využít i policisté i k monitorování členů jiných skupin.

Většina zaměstnanců soudu, stejně jako právníci a policisté v něm působící, o operaci neměla tušení. Curcio připouští, že udržovat tajemství o pravých vlastnících zařízení před kolegy, kteří si zde užívali kávu a občerstvení, bylo „obtížnou situací z lidské perspektivy“. Obává se však, že prozrazení by ohrozilo veškeré snažení vyšetřujícího týmu.

„Tolik policistů, prokurátorů a karabiniérů (příslušníci italských bezpečnostních složek zaměřujících se na dodržování pořádku v menších městech a na venkově, pozn. red.) chodilo do baru dát si kafe. Kdoví, kolik toho mohli říct,“ obává se Pennacchio, že nad hrnkem kávy mohlo dojít k vyzrazení citlivých informací. Prokurátor doufá, že všichni byli diskrétní.

Saverio Riviezzi, o kterém prokurátoři tvrdí, že je šéfem klanu, odmítá, že by rodina byla mafiánská organizace. Jeho právník tvrdí, že Riviezzi byl již v minulosti zbaven takovýchto obvinění.

Podle Marcella Cozzia, prezidenta think-tanku Centrum pro studium a výzkum na jihu, je Riviezziho klan „mladý ve srovnání s jinými mafiemi v Itálii“, jejichž kořeny sahají až 150 let zpátky. Členové klanu ale „zabíjejí, vydírají a pronikají do ekonomiky“ stejně, jak to činí organizace staršího data.

Pennacchio zmiňuje ještě jeden problém, který se týká kavárny. „Tvrdé jak plast,“ prohlásil jeho přítel o zdejším pečeném kuřeti.