Italská policie zatkla stovku členů mafie 'Ndrangheta, našla i tunu kokainu

Zadržené obvinili z mnoha trestných činů včetně zločinného spolčení, obchodování s drogami, praní špinavých peněz, vydírání, korupce, daňových úniků či nezákonného držení zbraní. Informovala o tom agentura ANSA.



’Ndrangheta, která je zakořeněná v nejchudším italském regionu Kalábrii, je od devadesátých let nejmocnějším zločinným syndikátem v Itálii. Kontroluje většinu kokainu proudícího do Evropy.

Z Kalábrie ve velkém pronikla na sever Itálie a do dalších evropských zemí. Síť má asi 150 rodin, které usilují o pozici v organizaci. Nynější operace byla zaměřená na klan Molè, který patří k nejznámějším rodinám v tomto mafiánském uskupení.

Počátkem listopadu soud v Kalábrii poslal do vězení nejnebezpečnější členy ’Ndrangheta na dvacet let do vězení. Celkem vynesl verdikt nad jednadevadesáti lidmi, z nichž sedmdesát odsoudil. A to za spojení s mafií, pokus o vraždu, obchod s drogami, praní špinavých peněz, vydírání a nelegální držení zbraní.

Italská policie ve čtvrtek provedla největší zátah na mafii od roku 1992 (21. prosince 2019):