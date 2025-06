Šéfovi sicilské mafie se přezdívalo Prase. Zabil přes sto lidí, teď je volný

Mafián Brusca strávil ve vězení pětadvacet let. Policisté ho zadrželi v roce 1996 a v roce 2021 byl podmínečně propuštěn. Čtyřletá zkušební doba skončila na konci května, zjistila ANSA. Brusca je teď zcela volný. Policie ho nicméně zařadila do programu na ochranu svědků. Žije tak pod novým jménem v neznámé lokalitě mimo Sicílii.

Brusca měl pověst jednoho z nejbrutálnějších vrahů sicilské mafie 80. a 90. let. I proto dostal v mafiánském prostředí přezdívky U verru (Prase) nebo Scannacristiani (Vrah – doslova požírač křesťanů). Podle soudů to byl právě on, kdo odpálil bombu, která v roce 1992 zabila soudce Giovanniho Falconeho, jeho manželku a ochranku.

Další jeho známou vraždou bylo zabití nezletilého Giuseppa Di Mattea, syna jednoho z prvních spolupracovníků s justicí z prostředí Cosa Nostry Nina Di Mattea. Mafie chtěla dosáhnout únosem přerušení spolupráce Di Mattea se soudci.

„Více než sto, ale méně než dvě stě vražd“

V biografické knize Ho ucciso Giovanni Falcone (Zabil jsem Giovanniho Falconeho) Brusca uvedl, že spáchal „více než sto, ale méně než dvě stě vražd“. „Ani nyní si nedokážu vybavit jména všech lidí, jednoho po jednom, které jsem zabil,“ uvedl Brusca v knize vydané v roce 2017. V roce 2021 zakuklený Brusca požádal z vězení příbuzné lidí, které zabil, o odpuštění.

Italský justiční systém přistupuje k předním členům mafie podle toho, zda se zločinci rozhodnou spolupracovat se soudci. Spolupracující členové mafie dostávají řadu úlev a mají šanci se dostat na svobodu i v případě, když jsou podobně jako Brusca mnohonásobně odsouzeni na doživotí.

Ti, kteří nespolupracují, na žádné úlevy, ani za dobré chování ve vězení, nárok nemají, a často končí v přísném izolačním režimu známém jako 41bis. To byl případ například dalšího známého bosse Salvatora Riiny, který v roce 2017 zemřel ve vězeňské nemocnici.