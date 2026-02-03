Bývalý výsadkář, který se do povědomí veřejnosti zapsal radikálními názory ve své knize Svět naruby, kde útočí na homosexuály a šíří konspirační teorie, se netají ambicí vytvořit politickou sílu po vzoru německé AfD.
Vannacciho kroky k založení nového uskupení jsou již v pokročilé fázi, o čemž svědčí lednová registrace ochranné známky pro subjekt Národní budoucnost, píše italská stanice RAI. Nyní se očekává oficiální oznámení jeho odchodu.
Jeho nová partaj má cílit na voliče na krajní pravici, což pro Ligu znamená přímé ohrožení jejího voličského jádra. Vedení již reagovalo prohlášením, že v případě odchodu bude po generálovi požadovat vrácení mandátu v Evropském parlamentu, který získal právě na kandidátce Ligy.
Rozkol ukazuje na hluboké trhliny uvnitř samotné Ligy, kde proti sobě stojí dvě neslučitelná křídla. Tradiční severoitalská větev, reprezentovaná vlivným guvernérem Benátska Lucou Zaiou, nynějšího vicepremiéra a ministra dopravy Salviniho, který někdejší separatistické uskupení Liga Severu proměnil v celoitalskou protimigrační sílu, dlouhodobě kritizuje, uvádí Politico.
Umírněné větvi vadí dle analytiků právě i to, že do strany přivedl nacionalistické a extremistické prvky, které poškozují její původní identitu zaměřenou na regionální autonomii. Pro tyto umírněnější politiky byl Vannacci nepřijatelný, a jeho odchod tak vnímají spíše jako šanci na návrat ke kořenům, i když to může znamenat dočasný pokles preferencí.
Liga má nyní podporu asi osmi procent voličů, bývaly přitom doby, kdy na tom byla výrazně lépe, na vrcholu byla v roce 2019, kdy její podpora přesahovala 30 procent. Pak jí všal velkou část voličstva uzmul její nynější větší koaliční partner – Bratři Itálie Giorgie Meloniové.
Situace však vyvolává vrásky i na čele premiérky, protože jakákoliv nestabilita uvnitř koaličního partnera přímo ohrožuje její vládu. Vznik nového radikálního subjektu by mohl odčerpat hlasy celé pravicové koalici a vnést do italské politiky další prvek nepředvídatelnosti, upozorňují experti.