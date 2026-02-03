Salviniho Liga hraje o přežití, radikální generál odchází a chce vést krajní pravici

Autor:
  16:52
Italská vládní strana Liga nacionalisty Mattea Salviniho prochází největší existenční krizi za poslední roky. Její nejvýraznější postava posledních měsíců, kontroverzní generál a europoslanec Roberto Vannacci, odchází a zakládá novou partaj. Oficiální oznámení se dle italských médií očekává v úterý odpoledne.
Roberto Vannacci po boku šéfa strany Liga Mattea Salviniho. (31. května 2025)

Roberto Vannacci po boku šéfa strany Liga Mattea Salviniho. (31. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Roberto Vannacci po boku šéfa strany Liga Mattea Salviniho. (15. září 2025)
Roberto Vannacci po boku šéfa strany Liga Mattea Salviniho. (15. září 2025)
Italská premiérka Giorgia Meloniová (15. října 2025)
Matteo Salvini (29. listopadu 2025)
15 fotografií

Bývalý výsadkář, který se do povědomí veřejnosti zapsal radikálními názory ve své knize Svět naruby, kde útočí na homosexuály a šíří konspirační teorie, se netají ambicí vytvořit politickou sílu po vzoru německé AfD.

Vannacciho kroky k založení nového uskupení jsou již v pokročilé fázi, o čemž svědčí lednová registrace ochranné známky pro subjekt Národní budoucnost, píše italská stanice RAI. Nyní se očekává oficiální oznámení jeho odchodu.

Jeho nová partaj má cílit na voliče na krajní pravici, což pro Ligu znamená přímé ohrožení jejího voličského jádra. Vedení již reagovalo prohlášením, že v případě odchodu bude po generálovi požadovat vrácení mandátu v Evropském parlamentu, který získal právě na kandidátce Ligy.

Nasaď si helmu a jdi si na Ukrajinu sám. Salviniho vzkaz Macronovi rozlítil Paříž

Rozkol ukazuje na hluboké trhliny uvnitř samotné Ligy, kde proti sobě stojí dvě neslučitelná křídla. Tradiční severoitalská větev, reprezentovaná vlivným guvernérem Benátska Lucou Zaiou, nynějšího vicepremiéra a ministra dopravy Salviniho, který někdejší separatistické uskupení Liga Severu proměnil v celoitalskou protimigrační sílu, dlouhodobě kritizuje, uvádí Politico.

Umírněné větvi vadí dle analytiků právě i to, že do strany přivedl nacionalistické a extremistické prvky, které poškozují její původní identitu zaměřenou na regionální autonomii. Pro tyto umírněnější politiky byl Vannacci nepřijatelný, a jeho odchod tak vnímají spíše jako šanci na návrat ke kořenům, i když to může znamenat dočasný pokles preferencí.

Zrestaurovaný anděl v bazilice vypadá jako Meloniová. Věc prověří památkáři

Liga má nyní podporu asi osmi procent voličů, bývaly přitom doby, kdy na tom byla výrazně lépe, na vrcholu byla v roce 2019, kdy její podpora přesahovala 30 procent. Pak jí všal velkou část voličstva uzmul její nynější větší koaliční partner – Bratři Itálie Giorgie Meloniové.

Situace však vyvolává vrásky i na čele premiérky, protože jakákoliv nestabilita uvnitř koaličního partnera přímo ohrožuje její vládu. Vznik nového radikálního subjektu by mohl odčerpat hlasy celé pravicové koalici a vnést do italské politiky další prvek nepředvídatelnosti, upozorňují experti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Nechali opilce u garáže, kde ho zajelo auto. Strážníci dostali trest, kauza ale nekončí

Ve vjezdu do podzemních garáží na Palackého třídě šofér v sobotu 14. září 2024...

Peněžitý trest a zákaz činnosti obdržela dvojice brněnských strážníků, která předloni nezabránila tragédii u podzemní garáže v Králově Poli. Městští policisté v její blízkosti ponechali opilého...

3. února 2026  17:07

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

3. února 2026  16:54

Salviniho Liga hraje o přežití, radikální generál odchází a chce vést krajní pravici

Roberto Vannacci po boku šéfa strany Liga Mattea Salviniho. (31. května 2025)

Italská vládní strana Liga nacionalisty Mattea Salviniho prochází největší existenční krizi za poslední roky. Její nejvýraznější postava posledních měsíců, kontroverzní generál a europoslanec Roberto...

3. února 2026  16:52

Nejen pivo. Prezidentův řidič sdělil, co vypil předtím, než havaroval

Soud s řidičem prezidenta Petra Pavla, který v opilosti boural

Okresní soud v Náchodě se začal zabývat dopravní nehodou z loňského února, při níž v České Čermné v opilosti boural řidič prezidenta Petra Pavla. Člen ochranné služby Vojtěch Kopp po příjezdu hlídky...

3. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:28

Putin pošle tisíce vojáků, aby rozsévali chaos po Evropě, varuje Estonsko

Ruský voják dobrovolnické brigády BARS-16 operuje na frontové linii u města...

Rusko se chystá po uzavření příměří na Ukrajině vyslat do evropských zemí statisíce bývalých vojáků, aby prostřednictvím sabotáží a hybridních útoků destabilizovali kontinent. Uvedl to estonský...

3. února 2026  16:24

Opozice chtěla propírat Macinkovy SMS, politici koalice ji nepouštějí ke slovu

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Pětice opozičních stran vyvolala mimořádnou schůzi Sněmovny, na níž chce vyslovit vládě nedůvěru, ale zatím se, až na předsedu ODS Martina Kupku, nedostala ke slovu. Zato hodinu mluvil premiér Andrej...

3. února 2026  14:58,  aktualizováno  16:22

Týrání a téměř každodenní znásilňování. Soud poslal českého Trumpa do vězení

Obžalovaný Martin Oscar Trump u Obvodního soudu pro Prahu 8 (3. února 2026)

Tříletým vězením potrestal v úterý Obvodní soud pro Prahu 8 jedenapadesátiletého Martina Oscara Trumpa za týrání své již bývalé manželky. Ženu podle rozsudku také opakovaně znásilňoval. Muž, který se...

3. února 2026  16:14

Na Slovensku je nový ruský velvyslanec. Je hrdý na Putina, Poláci po něm lili barvu

Ruského velvyslance v Polsku Sergeje Andrejeva demonstranti polili červenou...

Nový ruský velvyslanec na Slovensku Sergej Andrejev v úterý předal prezidentovi Peteru Pellegrinimu své pověřovací listiny. Nejsilnější opoziční hnutí Progresivní Slovensko (PS) v reakci kritizovalo...

3. února 2026  16:10

Pro lékaře máme nabídku, říká vedení nemocnice. V jeden den tu zemřely dvě děti

Petr Holba, zástupce primářky gynekologicko-porodnického oddělení a vedoucí...

Dva lékaři, kteří byli po úmrtí dvou novorozenců v litoměřické porodnici dočasně postaveni mimo službu, se budou moci vrátit do klinické praxe. Rozhodlo o tom představenstvo společnosti Krajská...

3. února 2026  15:55

Indie si oddychla. Nové podmínky obchodování s USA pocítí téměř okamžitě

Vůdci Národní demokratické aliance (NDA) a vládní strany Bharatiya Janata Party...

Americký prezident Donald Trump a indický premiér Narendra Módí našli po několika měsících společnou řeč. Dohodli na se nových obchodních podmínkách vedoucích k výraznému snížení cel. Experti soudí,...

3. února 2026  15:45

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

3. února 2026  15:37

Středočeská policie pátrá po seniorovi s chodítkem, odešel z nemocnice bez léků

Policie vyhlásila pátrání po pohřešovaném Rudolfovi G.

Středočeská policie pátrá od úterního rána po pětasedmdesátiletém Rudolfu Gálovi, který odešel z nemocnice v Měšicích u Prahy a nemá u sebe léky a inzulin. Jeho zdravotní stav se proto může zhoršit.

3. února 2026  15:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.