Italští lékaři mají rekord, transplantovali játra od nejstarší dárkyně na světě

Italští lékaři úspěšně transplantovali pacientovi játra od dárkyně, které bylo 100 let. Podle agentury ANSA je to vůbec poprvé, co byl kdekoli na světě využit orgán od dárce v takto pokročilém věku.